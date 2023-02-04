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4 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

Dinsizlik kuvvetine yardım edenler kim?

Ali FERŞADOĞLU
04 Şubat 2023, Cumartesi
Bir kardeşimiz, “Üstadımız ‘Yol iki görünüyor. Cadde-i kübrâ-yı Kur’âniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar, bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek ihtimali var’ diyor. “Şimdi ayrılanlar kimlerdir?” diye sordu.

Deccalizm/Süfyanizm; âhir zamanın en dehşetli inkâr, fitne-fesat cereyandır. Ki, hadislerde meâlen dikkat çekilmiş: “Adem’den Kıyamete kadar Deccaldan daha büyük bir hadise, bir fitne) yoktur.” (Müslim, Fiten: 126.) “Deccalın şerri şeytandan daha etkilidir.” (Ramûzü’l-Ehadis, s. 518.) “Deccalların aklına uyan Müslümanlar, birbirlerinin boynunu vuran inkarcılara dönecek.” (Buhari, Fiten, 8)

İşte Bediüzzaman, “Bu zamanın dersi olan Risale-i Nur”la “Cadde-i Kübra-yı Kur’an’iye” olan iman yolunu açar. Ferd, âile, toplum, İslâm ve insanlık âleminin tüm suallerini cevaplar, problemlerini çözer, hastalıklarını teşhis ile tedavi edip formüllerini verir ve dünyaya duyurur:

“Kur’ân-ı Hakîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah’ın tevfikiyle, beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûp edemezler” (Mektubat, s. 74.) der, hedefini de şöyle açıklar:

“Bütün mevcudiyetimle bunlarla mücâdele ederek gençleri ve Müslümanları imana dâvet ediyorum. Bu imansız kitleye karşı mücadele ediyorum… Bu iman düşmanlarına karşı mücahede açan dindar kuvvetlerle el ele vermek, benim için mukaddes bir gayedir.” (Tarihçe-i Hayat, s. 427.) 

Bu iman hareketinin karşıtı dinsizlik ve inkârcılıktır. İman hizmetine karşı olmak zımnen imana muhalif olmaktır. İman ile küfür savaşırken, imâna hizmet edenlere yardım etmeyip yalnız bırakılırsa, karşı cephenin yükü hafifler, onlara yardım edilmiş olur. Hadiste, “Çok karanlıklı ve şiddetli bazı fitneler gelir, birbirlerini takip eder. O kadar ki bu Ehl-i Beytimden Mehdî denilen bir zât çıkıncıya kadar devam eder. Sen ona ulaştığında tabi ol ki hidayette olasın.” (Süyûtî, el-Havî, 2:67-68) “Ben bir mânevî âlemde İslâm deccalını gördüm.” (Şualar, s. 514.) diyen Bediüzzaman, “Mesleğimizden şimdi ayrılanlar” diyerek bilhassa Nur talebeleri ve ehl-i imanın birlikte hareket edip birbirlerine kuvvet vermeleri gerektiği ikazını yapıyor.

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