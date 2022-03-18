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18 MART 2022 CUMA - YIL: 53

Dirck Erterlinks ile yeniden Müslüman olmak

Ali FERŞADOĞLU
18 Mart 2022, Cuma
İhtida hikayesi enteresan Alman Dirck Erterlinks’in aklımızı başımıza devşirecek cinsten çarpıcı soruları yeniden ehl-i tahkik Müslüman olmamızı sağlayabilir! Şöyle diyor ihtida öyküsü sonunda:

“Herşeyin avantaj ve dezavantajları vardır. Alman ve gayr-i Müslim olarak büyüyen bir insan olarak benim büyük avantajlarım vardı. Çünkü İslâmı sorgulamak, araştırarak tanımak ve kabul etme şansım vardı... Bence çevredeki herkesin Müslüman olduğu fakat Müslüman gibi yaşamayan daha doğrusu onları neyin Müslüman yaptığını unutan bir toplumda büyümek daha zordur. Herkes aklını başına toplayıp düşünmeli. Meselâ Ramazan iyi bir fırsat bunun için. Nasılsa ben Müslümanım, etrafımdaki herkes de Müslüman deyip bu yeter demek, bir doygunluk hissiyle gevşemek yanlış. Her zaman kendimizi sorguya çekmeli ve şu soruları kendimize sormalıyız: Ben Müslüman mıyım? Ben niçin Müslümanım? Beni ne Müslüman yapıyor? Beni bir gayr-i müslimden ne ayırt ediyor?” (https://www.youtube.com/watch?v= BcAbJjIxzwA) 

Ve hemen peşinden şu soruları sormalı kendine: “Kimin merhametiyle böyle hakîmâne idare olunuyorum? Kimin keremiyle böyle müşfikàne terbiye olunuyorum? Nasıl birisinin lûtuflarıyla böyle nâzeninâne besleniyorum ve idare ediliyorum?” bilmektir. (...)

“Hem insan, nihayetsiz acziyle nihayetsiz beliyyâta mâruz ve hadsiz a’dânın hücumuna mübtelâ ve nihayetsiz fakrıyla beraber nihayetsiz hâcâta giriftar ve nihayetsiz metâlibe muhtaç olduğundan, vazife-i asliye-i fıtriyesi, imândan sonra duâdır. Duâ ise, esâs-ı ubûdiyettir. Nasıl, bir çocuk, eli yetişmediği bir merâmını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar, ya ister; yani, ya fiilî, ya kavlî lisân-ı acziyle, bir duâ eder, maksuduna muvaffak olur. Öyle de, insan, bütün zîhayat âlemi içinde nâzik, nâzenin, nazdar bir çocuk hükmündedir. Rahmânirrahîmin dergâhında, ya zaaf ve acziyle ağlamak veya fakr ve ihtiyacıyla duâ etmek gerektir; tâ ki, makàsıdı ona musahhar olsun veya teshîrin şükrünü edâ etsin. Yoksa, bir sinekten vâveylâ eden ahmak ve haylaz bir çocuk gibi, “Ben kuvvetimle bu kàbil-i teshîr olmayan ve bin derece ondan kuvvetli olan acîb şeyleri teshîr ediyorum. Ve fikir ve tedbîrimle kendime itaat ettiriyorum” deyip küfrân-ı ni’mete sapmak, insaniyetin fıtrat-ı asliyesine zıd olduğu gibi, şiddetli bir azaba kendini müstehak eder.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 286.) 

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