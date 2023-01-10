Diyanet, insafsız saldırıları önlemek istiyorsa...

Kimi müfsitler şunu bahane edip, dine, dindarlara çatıyor: “Diyanet camilerinde toplanan paralara görevliler tarafından el konuyor!..” Oysa, suistimalcilerden ötürü koca bir camia, dindarlar ve din asla suçlanamaz!

Bir doktor yanlış teşhis ile ameliyat yapsa, tüm doktorlar ile tıp ilmini suçlamak büyük bir insafsızlık ve ahlaksızlık! “Şarkta bir nefer hata etse, garpta bir nefere askerlik münasebetiyle zahmet ve ceza vermek; veya İstanbul’da bir esnafın cinayetiyle Bağdat’ta bir dükkâncıyı esnaflık münasebetiyle mahkûm etmek… hangi usulledir, hangi vicdan hükmeder?” (Mektûbât, Enstitü/internet, s. 66.)

Aslında Diyanet her hafta veya her vesile ile mendil açıp vatandaştan para toplamamalı! “Hayır yollarını kapatmayalım!” diyorsa, daha nezih usuller seçmeli: Pekala kilitli sandıklar yapılabilir; cami dernekleri yetkilileri, cemaatten farklı kişilerin gözetiminde açılabilir; makbuz kesilebilir; nereye harcandığı bilgisi verilebilir. Zira, para ve alış-verişler hassas ve netameli... Suistimal, su-i anlama ve insafsız saldırıları önlemenin bir formulü şu:

“Ehl-i dalâlet, ehl-i ilmi, ilmi vasıta-i cer etmekle (bir menfaata veya geçinmeye vasıta yapmakla) itham ediyorlar, ‘İlmi ve dini kendilerine medar-ı maişet (geçim kaynağı) yapıyorlar’ deyip insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Bunları fiilen tekzip lâzımdır.” (Age, s. 18.)

Birçok âlim ve şeyhler hediyeleri sünnet niyetiyle alırken, Bediüzzaman ömrü boyunca-öz kardeşi Abdülmecid dahil-hiç kimseden hediye kabul etmemiş.” (bknz., Mektubat, s. 19.) Hatırları kırmamak için almış, ama, mutlaka ücretini verirmiş. “Niçin böyle yapıyorsun, hikmeti nedir?” sorusuna şu cevabı vermiş:

“Benden aldığın dersi, elmas derecesinden şişe derecesine indirmemektir. Senin menfaatin için, menfaatimi terk ediyorum. Çünkü, dünyaya tenezzül etmez, tamah ve zillete düşmez, hakikat mukabilinde dünya malını almaz, tasannua mecbur olmaz bir üstaddan alınan ders-i hakikat elmas kıymetinde ise, sadaka almaya mecbur olmuş, ehl-i servete tasannua muztar kalmış, tamah zilletiyle izzet-i ilmini feda etmiş, sadaka verenlere hoş görünmek için riyakârlığa temayül etmiş, âhiret meyvelerini dünyada yemeye cevaz göstermiş bir üstaddan alınan aynı ders-i hakikat, elmas derecesinden şişe derecesine iner. İşte, sana mânen otuz lira zarar vermekle, otuz kuruşluk menfaatimi aramak, bana ağır geliyor ve vicdansızlık telâkki ediyorum.” (Barla Lâhikası, s. 120.)

Sadece Diyanet değil, hizmet etmek isteyen her dindar insafsız hücumları durdurmak için bu prensiplere sarılmalı…

