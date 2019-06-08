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8 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Duânın yansıması ve dönüşü

Ali FERŞADOĞLU
08 Haziran 2019, Cumartesi
Günlük işler, gerginliğinizi had safhaya mı çıkardı? Yorgunluk ve şaşkınlıktan ne yapacağınızı bilememenin anaforuna mı yakalandınız?

Beyniniz, duygularınız size isyan mı ediyor? Hiç teessüf edip tasalanmayın; hemen duânın esrarlı havasına bürünün, gücüne sarılın. 

Gözlerinizi kapatın ve “Medet ya Erhamürrahimin!” deyin. Rahatlayacaksınız, çünkü, duâ, en etkili bir müsekkin ve enerji kaynağıdır.

Duânın mânevî fonksiyonu, manyetik gücü arasında; duâ ile imân, çalışma ile duâ, istek ile duâ, enerji ile arasında tabiî, fıtrî bağlar vardır. Duânın gücü, etkisi, imânımız, şuûrumuz, arzularımız, ihlâsımızın derecesine göredir. Çünkü bu bir fıtrat kanunudur: Meylin/eğilimin muzaafı (katlanmışı) arzu; arzunun iştiyak (şiddetli arzu, şevk); iştiyakın ise İlâhî aşktır. İlâhî rahmet-merhamet, sevgi, şefkat ve yardımı cezbeder, çeker.

Duâ ve düşüncenin gücünü, yaydıkları dalgaların yansımaları ve geriye dönüşlerini anlamak için şu temel prensipleri nazara almak gerekmektedir:   

● İnsan ile kâinat arasında tam tamına örtüşen maddî-mânevî karşılık, simetri ve uyum var. Kâinatta ne varsa insan bedeni ve ruhunda da mevcuttur.  

● Kâinatta var olan hiçbir etki, titreşim ve enerji kaybolmaz. 

● Aynı titreşim seviyesinde olan etkiler, biribiriyle uyum içinde oldukları kabul edilir.

●  Her kuvvet / enerji; ister belli bir hedefi olsun, ister olmasın yükünü ya bir şeye veya hâsıl edene boşaltır. Müsbet veya menfi her etki, cihanşumûl / evrensel denge veya yansıma kanununa göre niyet, gayeye bağlı olarak hedefe ulaşır ve geri döner. 

● Etkinin titreşim seviyesi (gücü, şiddeti, büyüklüğü) hedefin belirlenmesini tayin edip düzenler. Atılan bir taş veya okun, pazu gücüne ve atma tekniğine göre hedefini bulması gibi. 

● Aynı titreşim seviyesinde olan etkiler, biribiriyle uyum içinde oldukları itibarıyla her insan, kendi düşüncelerinden doğan etki yayınından, kısa veya uzun vadede etkilenir. 

Pozitif enerji yayarsanız; pozitif enerji alırsınız; negatif enerji saçarsanız; negatif enerjiye hedef olursunuz. Yâni, düşünürseniz, düşünülürsünüz; merhamet ederseniz, merhamet edilirsiniz; severseniz, sevilirsiniz; olumlu düşünceler yayarsınız, olumlu düşünceler bulursunuz; ağlatırsanız, ağlatılırsınız; zulmederseniz, zulme uğrarsınız; haksızlık ederseniz, haksızlığa uğrarsınız. 

Zira, hiçbir ses, hiçbir görüntü, hiçbir titreşim kaybolmaz. 

Müsbet veya menfi, hangisini sarf edersiniz; bir şekilde geriye döner ve sizi bulur. 

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