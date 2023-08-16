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16 AĞUSTOS 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Duble yol ve köprülerin kıymetini bilelim!

Ali FERŞADOĞLU
16 Ağustos 2023, Çarşamba
Duble yollar, Marmaray ve havaalanlarının kıymetini bilelim!

Çünkü çok çok pahalıya mal oldular! Yıllardır soruyoruz: Toplanan vergiler nereye gitti? Cevap: Duble yol yaptı, havaalanı yaptı, köprü yaptı! Deprem vergileri nereye gitti? Ziraat, niye gelişmedi, geliştirilmedi, niye Ukrayna’dan buğday, Kanada’dan mercimek, vs. ithal ediyoruz!? Cevap aynı: Duble yollar ve havaalanlarına gitti!..

Türkiye gıda bakımından kendi kendine yeten ve gıda ürünleri ihraç eden bir ülke idi; şimdi ellere muhtaç olduk, kıtlık ve açlıkla karşı karşıyayız! Geçmiş iktidarlar döneminde bilhassa demokratların yönetiminde emekliler emekli parası ile bir daire alabiliyor, geride de harçlık kalıyordu, ya şimdi? Cevap: Yüzünüze-gözünüze dursun; duble yol, havaalanı, Marmaray yaptı, köprü yaptı! Türkiye’nin 20 senesi ne oldu? Cevap: 20 sene önce buzdolabı yoktu, fırın yoktu, yol yoktu, havaalanı yoktu, köprü yoktu, ampül yoktu, onu bile AKP icat etti!

20 sene önce böylesine yolsuzluk yoktu, rüşvet yoktu, fakirlik yoktu; nereye gitti bunca imkanlar? Cevap: Çalıyorlar, ama, çalışıyorlar! Hani, Avrupa kıskanıyordu?! Ey samimi dürüst, dindar Müslüman!

“Her şeyi, olduğu gibi tavsif etmek gerektir.” (Mektubat, s. 458) Mübalağaran kaçınmalı. Zira, “Mübalâğa ihtilâlcidir… Nasıl ki, bir ilâcı istihsan edip izdiyad etmek (güzel gösterip artırmak), devayı dâ’e (ilacı hastalık, sıkıntı ve zahmetlere) inkılâp etmektir…1

“İnat, bazan müfrit fırka mutaassıplarına, dalal ve batılı iltizam ettirir.”2 “En müthiş maraz ve musibetimiz, cerbeze (demagoji) ve gurura istinad eden tenkittir. Tenkidi eğer insaf işletirse, hakikati rendeçler (parlatır). Eğer gurur istihdam etse, tahrip eder, parçalar.”3

“Hiçbir müfsid (bozguncu) ben müfsidim demez. Daima suret-i haktan görünür. Yahut bâtılı hak (yanlışı doğru) görür. Evet, kimse demez ayranım ekşidir. Fakat siz mihenge vurmadan almayınız… Öyleyse, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz.”4

Dipnotlar:

1-Muhakemat, Enst./inter., s. 27.; 2-Beyanat ve Tenvirler, Enst./inter., s. 120.; 3-Hutbe-i Şâmiye, Enst./inter., s. 147.; 4-Münazarat, Enst./inter., s. 48.

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