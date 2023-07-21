“Dükkânını dolandırıcıya teslim etmezken ülkeyi nasıl edersin!”

İlim, fikir ehli ile sözlü meşveretlerde bulunurken, pazardaki üretici ve halkın görüşlerini de yansıtmaya çalışıyoruz.

Geçende berbere gittik. Televizyon, MB, faizlerin yükseltilmesini ballandıra ballandıra anlatıyordu. Ustura elinde olmasına rağmen hemşehrime dedim ki: 21 yıldır düzeltemediğini şimdi mi düzeltecekler? Yine olan vatandaşa olacak! “Pahalılığı biraz da biz yapıyoruz!” demesin mi?

Sert çıkıştım: “Ne yani, elektriğe, doğalgaza-Azerilerin tabiriyle Rahmangaza-akaryakıta da zammı biz mi yapıyoruz?! Onlara zam geldi mi, otomatikman fiyatlar artar! Evet, piyasa hırsız, yolsuz, rüşvetçi, zorba, haksızlara serbest! “Kim gelirse gelsin onlar da çalacak!” dedi. “Bu nasıl mantık!? “Muhakkak maslahat, mevhum mazarrata feda edilmez.”1 Kim çalarsa çalsın karşı geleceksin, müdafaa değil! “Çalıyorlar ama, çalışıyorlar, hem bunlar az çalıyorlar!” dedi ve dediğine de pişman oldu:

Nereden biliyorsun az çaldıklarını? Demokrasi var mı, şeffaflık var mı, sorgulama var mı? Deprem ve diğer vergileri nereye gitti? Sen dükkânını “az çalan” hırsıza teslim eder misin? Niye ülkeyi rüşvetçi, yolsuz, hırsıza teslim ediyorsun!?

“Durumumuz iyi, şükredelim!” Bunu söylediğine daha da pişman oldu: Bunu sen ve yöneticiler söylemeyecek, vazifenizi yapacaksınız! Hepimizin her zaman, her hal ü kârda şükretmektir. Ve bunun yanında Müslüman ve vatandaş olarak şu sorumluluklarımız var: Bir sefer az-çok hırsızlığı müdafa değil, tel’in ile hırsızlığa itiraz edeceğiz! Enflasyon hırsızlık, zulüm, faiz hırsızlık zulüm, dar gelirlilerden vergi almak değil mi? Allah Kur’an’da mealen, “Ey iman edenler! Allah, insanlar arasında adâletle hükmetmenizi emreder”2 diye buyurmuyor mu? Akraban, partidaşın da zulmetse, “Kendiniz, anne ve babanızla akrabalarınızın aleyhine olsa bile Allah için şahidlik edin. Hakkında şahidlik ettiğiniz kişi, zengin de, fakir de olsa doğruluktan ayrılmayın”3 diye emredilmiyor mu? Ve, “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur” mealindeki ayet zalimlere meyletme, müdafaa etme demiyor mu?! Peygamberimizin (asm), “Bir kötülüğü gördüğünüzde elinizle, dilinizle düzeltiniz; dilinizle de düzeltemezseniz kalbinizle buğz edin. Bu da imanın en zayıf derecesidir” direktifini yerine getirmeye çalışacak mıyız? Ve “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır” kelam-ı kibarına masadak olmaktan korkalım!

Dipnotlar:

1-Mektubat, s. 459.;

2-Nisâ Suresi, 58.; 3-Ags, 135