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3 TEMMUZ 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Dünya barışı, Kur’ân’ın komşuluğu ile sağlanabilir!

Ali FERŞADOĞLU
03 Temmuz 2023, Pazartesi
3 Temmuz Dünya Komşular Günü’nde komşuluk hakkında ne biliyoruz? Komşuluk nedir, komşuluk hukuku nedir? Gayr-i müslimlerle komşuluğun prensipleri, sınırları nelerdir; hatta, hayvan ve eşya ile komşuluk nasıl olmalıdır?

Medeni, sosyal ve son derece âciz, zayıf varlıklarız. Mikroskopla binlerce kez büyütülüp ancak görülebilen bir virüs bile bizi yerden yere seriyor! Dayanışmaya muhtaç ve mecburuz. “Bu dünyanın hayatı pek çabuk değişmesine ve zevâline ve fenâ ve fâni, âkıbetsiz lezzetlerine ve firak ve iftirak tokatlarına karşı (ve şimdi bu acîp, dostsuz zamanda bir ehemmiyetli medar-ı teselli ise, samimi dostlarla görüşmektir.”1

Bilhassa Müslüman ferd, aile, toplum, millet ve devletler “çıkarlar” uğruna biribirinin gözünü oyup genel barışı sağlayamıyorlarsa, bu İslamın getirdiği cihanşumül komşuluk hasletinden mahrum olmalarındandır. Oysa, Kur’an ve hadiste geçen şu hakikatler komşularla empati yapmanın sırlarını taşıyor: (Mealen) “Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler.”2 “Komşusu açken tok olarak yatan kimse bizden değildir.”3 

Müslümanın komşuluk ve dış politikası, “barış, adalet, dostluk, dayanışma ve yardım” üzerine bina edilmiştir. Şimdi Müslüman komşularımızla kanlı-bıçaklı iken, bir Yahudi, Hıristiyan veya Ermeni, Rum, Alman, İngiliz komşumuza nasıl bakıyoruz; nasıl bakmalıyız?

“Kestiğimiz koyundan Yahudi komşumuza verdin mi? Yahudi komşumuza verdin mi?”5 Bediüzzaman’ın Asr-ı Saadet’ten günümüze taşıdığı komşuluk modelini uygulayabilseydik, bugün, ne Müslüman, ne gayr-i müslimlerle problemlerimiz olmayacaktı: “Ermeniler bize düşmanlık edip, hile ve hıyânet ediyorlar. Nasıl dostluk üzerinde ittifak edeceğiz?” “Düşmanlığın sebebi olan istibdat öldü. İstibdâdın zevâliyle dostluk hayat bulacak. Size bunu katiyen söylüyorum ki, şu milletin saadeti ve selâmeti Ermenilerle ittifak ve dost olmaya vâbestedir. Fakat mütezellilâne dost olmak değil, belki izzet-i milliyeyi muhâfaza ederek, musâlaha elini uzatmaktır… Onlarla ittifak etmek lâzımdır. Hem de bizim düşmanımız ve bizi mahveden, cehâlet ağa, oğlu zaruret efendi ve hafîdi husumet beydir… Hem de dostluğun sebebi vardır. Zîrâ komşudurlar. Komşuluk, dostluğun komşusudur.”6 

Dipnotlar:

1-Şualar, s. 275.; 

2-İnsan Suresi, 8.; 

3-Hakim, Müstedrek, 4/183, h. no: 7307.; 

4-Buhârî, Edeb 28; vd.; 

5-Buharî, el-Edebü’l-müfred, s. 52, bab 57.; 

6-Münazarat, s. 69.

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