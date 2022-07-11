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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Dünya çapında kongre ve istişâre: Hac

Ali FERŞADOĞLU
11 Temmuz 2022, Pazartesi
Hac, şeair-i İslamiye, yani, farzları, hükümleri, alametlerinden birisidir.

 

Haccın gâyesi, Allah’ın emrini yerine getirmek ve rızasını kazanmaktır! Ancak, O en güzel şeyleri yaratır, en faydalı işleri emreder. Dolayısıyla Hac ibâdetine de yüzlerce hikmet, güzellik, özellik ve fayda koymuştur.  

Haccın, namaz, oruç, zekât (beden ve sıhhatin zekâtı) kurban, sadaka, güzel ahlak, sabır, tekbir, tehlil, zikir, şükür, fikir, tesbih, duâ, istişare, fikir alış-verişi, dünya çapında kongre gibi manevi, hatta maddi ticaretler dahil çok yönlü ibâdetleri içinde toplayan içtimai bir ibadettir.  

Hac, İslam şartlarından birisini ifâ etmek üzere Halık-ı Beytullah’ın, "Bir yol bulabilen insana, Allah için Kâbe'yi haccetmesi gerekir" (Al-i İmrân Suresi, 97.), "İnsanlara haccı ilân et... Tâ ki, orada dünyalarına ve âhiretlerine âit faydalar bulsunlar" (Hacc Suresi, 27-28.) emrince farzdır! 

● Hac, bir sabır eğitimidir. Kâbe yollarına düşen bir insan, yolculukta binbir meşakkat ve zahmetlerle, türlü türlü fıtratlarla karşılaşır. Sabır eğitimini alarak memleketine dönen bir insan, insanlık için, engelleri aşmaya, problemleri çözmeye adaydır.  

● Allah rızası için yola çıkan hacı adayı, midesi ve nefsî istekler etrafında değil, Beytullah etrafında dönen; devamlı ibâdet, zikir ve tefekkürle meşgul olur insanı âdetâ melekleşir.  

● Hac, her canlının hayat hakkına saygı göstermeyi öğretir, şiddet duygularını törpüler. Çünkü, ihramlı iken saç-sakal tıraşı olmak, vücudundan bir kıl dahi koparmak, tırnak kesmek, av hayvanlarını öldürmek, avcıya hedef göstermek, yeşillikleri koparmak; cinsî münasebette bulunmak, hattâ şehvet muhtevâlı konuşmalar yapmamaktır. 

● Bu mübarek beldelerde, Hz. Adem'den başlayıp, âhirzaman peygamberi Hz. Muhammed'e kadar (asm) gelip geçen 124 bin peygamberin, 124 milyon evliyanın, 100 bini aşkın Sahâbînin hak ve hürriyetler uğruna vermiş olduğu mücâdelelerin hâtıraları var. Zâlim ve haksızlara karşı direnmeleri var, insanları hak yola dâvet etme var.  

● İnsana yeni yeni ufuk ve fikir kapıları açan hac, aynı zamanda kültür alış-verişidir. Pek çok belde, bölge, iklim, coğrafya, insan ve kültürlerle karşılaşan hacı, güzel âdet, örf, gelenek, yeni yeni icâd ve keşifleri görür. Dönünce hem anlatır, hem de mümkün olanlarını uygular.  

● Hac, dünya çapında bir kongre ve meşverettir. Her taraftan gelen milyonlarca insan, idâreci, eğitimci, âlim, fikir adamı, sanatkâr, tüccar, zengin hac boyunca, biribirleriyle, bazan husûsî, bazan umumî mahfil, platform ve mekânlarda karşılaşır. Biri biriyle fikir alışverişinde bulunur. İslâmî, insânî meseleleri tartışır, tecrübelerini biribirine aktarır. Ürettikleri fikirleri ve sanat eserlerini değiş-tokuş etmekte, yeni usûl ve prensipleri birbirlerine gösterirler. 

● Hac; ilmî, fikrî, nefsî, sosyal cihad eğitimidir. Hac hazırlıklarına başladığı andan itibaren bu cihadı yaşamaya başlar; hac menâsiki, zikir ve duâlarla meleke haline gelir, ruhlarına yerleşir. 

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