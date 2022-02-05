Dürüst ve imanlı nesil için teklifler

Dünyevî-uhrevî yangınlardan korumakla mükellef olduğumuz çoluk-çocuğumuzu imanlı, faziletli, dürüst, bilgili, iffetli yetiştirmekle mükellefiz. Bunun en kolay yolu Kur’ân tefsiri Risale-i Nur’u “anlayarak ve kabul ederek” mütalâa ve müzakereli okumak, okutmaktan geçer.

Uygulayacağımız temel metotlar şunlardır: Evimizi tefsir, hadis, tasavvuf, ahlâk, psikoloji, vs. nefis terbiyesi fakültesine çevirmek. Okumayı ve birlikte müzakere, mütalâa etmeyi cazip hale getirmeli, onları mükâfatlandırmalı. Nasıl olsa ve mecburî olarak alacağımız şeyleri de teşvik unsuru olarak kullanabiliriz.

Çocuklarımıza Birinci, İkinci, Üçüncü… Sekizinci Söz, Gençlik Rehberi ve sair eserlerden bir bölümü okuması için gerçekten işine yarar bir armağan vermeli.

Cazibedar sosyal faaliyetler organize etmeliyiz. Eğer gerçekten çocuklarımızı bu yangından korumak istiyorsak, her türlü meşrû cazibedar yolları denemeliyiz.

Teknolojik imkânlar Allah’ın bir nimeti. İnternet üzerinden münhasıran Çocuk-TV kanalları açmalı. Ve var olan Yeni Asya Euro-Nur TV, Hür-Asya TV, Risale-TV kanallarını “çocuk ve gençlere” yönelik 3-5, en fazla 10 dakikalık görsel videolar yayınlamalı.

3-5 dakikalık bu videoları çocuklarımızın telefonlarında ve gruplarda paylaşmalı.

Artık yüksek teknolojik telefonlar da çocukların elinde. Çocuk ve gençler akranlarıyla daha etkili bir şekilde iletişime geçebilir. Onların hazırlayacağı videolar, programlar her platformda paylaşılmalı, yayınlamalı.

Her il, ilçe ve bölgede belli zaman aralıklarıyla “çocuk ve gençlik etkinlikleri ve programları” organize edilmeli.

Bu çalışmaları gayet nazik ve nazenin çocuk ve gençlerle meşveret ederek, fikirlerini alarak gerçekleştirmeli.

Mealen, “Birbirinizle iyilik ve takvâda yardımlaşın.” (Mâide Sûresi, 5:2) diye emredilmiyor mu? O halde, ciğerparelerimizi kurtarmak için akraba, komşu ve kardeşlerimizi yardıma çağırıp birlikte çalışmalıyız! Deprem, sel, yangın gibi umumî musîbetlerde can havliyle dayanışmıyor muyuz? Çocuklarımızı kaybetmek binlerce deprem, sel, yangından daha dehşetli değil mi? Zira, hem dünya, hem de sonsuz hayatlarımız söz konusu!