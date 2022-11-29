Dürüstlük öldü; geri kaldık!

İnsanın müspet-menfi, yani olumlu-olumsuz bütün duygularını tahlil eden Bediüzzaman, müspetlerini yüceltme, menfilerini veriliş gayelerine yönlendirme formüllerini de verir.

Müslümanları geri bırakan altı hastalıktan ikincisinin “Sıdkın, hayat-ı içtimâiye-i siyâsiyede ölmesi” (Hutbe-i Şâmiye, s. 27) şeklinde tarif eder. Yani, doğruluğun, dürüstlüğün, özellikle toplum ve siyasi hayatta yok olması Müslümanların biribirine olan güvenini sarstı, bir araya gelip fikir alışverişlerini engelledi, maddi-manevi gelişmeyi durdurdu.

Halbuki, İslâmiyetin esası doğruluktur. Doğruluk, dürüstlük en büyük faziletir. Siyasette de, ticârette de, hukukta da cari olması gerekir. Müslümanlar hükümranlıklarını doğruluk, dürüstlük, adalet, hakperestlik sayesinde sürdürmüşlerdir. Buna binaen Bediüzzaman, “Her şeyi olduğu gibi tavsif etmek gerektir.” (Mektûbât, s. 458.) “Bir maslahata (faydaya) binaen kizbin (yalanın) caiz olduğu söylenilmektedir. Öyle midir?” şeklindeki soruya da mana olarak şu cevabı vermiştir:

“Maslahat için kizb (yalan) ise zaman onu neshetmiştir (hükümsüz kılmış). Maslahat ve zaruret için bazı âlim ‘muvakkat’ (geçici) fetvası vermiş. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar su-i istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez.” (Hutbe-i Şâmiye, Enstitü/internet, s. 55’e bakılabilir.)

Ve yalanın her türlüsünün yasaklandığına şöyle işaret eder: “Evet, kat’i ve zaruri bir maslahat için mesağ-ı şer’i (şeriatın izni) vardır. Fakat hakikate bakılırsa, maslahat dedikleri şey batıl bir özürdür. Zira usul-i şeriatta takarrür ettiği veçhile, mazbut ve miktarı muayyen (sağlam ve sınırı belli) olmayan birşey, hükümlere illet ve medar (sebep, gerekçe) olamaz; çünkü, miktarı bir had altına alınmadığından suistimale uğrar. Maahaza, birşeyin zararı menfaatine galebe ederse, o şey mensuh ve gayr-ı muteber (geçersiz) olur. Maslahat (esas fayda), o şeyi terk etmekte olur. Evet, alemde görünen bu kadar inkılaplar ve karışıklıklar, zararın, özür telakki edilen maslahata galebe etmesine bir şahittir.

“Hülasa, yol ikidir: Ya sükut etmektir (susmaktır); çünkü söylenilen her sözün doğru olması lazımdır. Veya sıdktır (doğruluk); çünkü İslamiyetin esası, sıdktır. İmanın hassası, sıdktır. Bütün kemalata isal edici, sıdktır. Ahlak-ı aliyenin hayatı, sıdktır. Terakkiyatın mihveri sıdktır. Âlem-i İslamın nizamı, sıdktır. Nev-i beşeri kabe-i kemalata isal eden sıdktır. Ashab-ı Kiramı bütün insanlara tefevvuk ettiren (üstün kılan), sıdktır. Muhammed-i Haşimi Aleyhissalatü Vesselamı meratib-i beşeriyenin en yükseğine çıkaran, sıdktır.” (İşâratü’l-İ’câz, internet, s. 93.)