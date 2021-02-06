“Duygu, idrak/algı, marifet” ve kalb

“Zulmetli münevverler bu sözü bilmeliler: Ziya-yı kalbsiz olmaz nur-u fikir münevver. O nur ile bu ziya mezc olmazsa zulmettir; zulüm ve cehli fışkırır. Nurun libasını giymiş bir zulmet-i müzevver.

Gözünde bir nehar var; lâkin ebyaz ve muzlim. İçinde bir sevad var ki bir leyl-i münevver. O içinde bulunmazsa, o şahm-pâre göz olmaz, sende bir şey göremez. Basiretsiz basar da para etmez.

Ger fikret-i beyzâda süveydâ-i kalb olmazsa, halita-i dimağî ilim ve basiret olmaz. Kalbsiz akıl olamaz.” (Bediüzzaman, Sözler (Lemaat), s. 646)

Bu muhteşem tesbitin izahı kısaca şöyledir: “Zahiren, görünürde aydın kişiliğe sahip, fakat gerçekte karanlıklı enteller şu sözü bilmelidir:

Kalbin nuru/ışığı olmadan aydın bir düşünce olamaz. Kalbin ışığı ile fikrin nuru bir araya gelmezse karanlık, zulüm ve cehalet ortaya çıkar. Nur elbisesi giymiş yalancı, sahte bir ışık olur.”

İnsanı en çok rahatsız eden şey, bilinmezliktir. Nesneler ve hadiselerin sebep ve sonuçlarının bilinmemesi sıkıntı, stres sebebidir. Bundan kurtulmak için her nesne ve hadiseye bir anlam vermeye ve belirsizlikleri ortadan kaldırmaya çalışır.

Tabiî ki, manalar kalpten çıkar. Müsbet-menfi/pozitif-negatif duygular da kalbte üretilir. Hadise ve nesneleri kalpten doğan bu manalarla değerlendiririz.

Kalbi harekete geçiren de inançlardır, imandır. Yani, her şeye zihnimizde oluşturduğumuz imaj kalıplarıyla bakarız. İmajlarımızı “inançlarımız, değer yargılarımız ve duygularımız” oluşturur. Onları da besleyen tecrübe ve okuyarak elde ettiğimiz bilgi birikimimizdir.

Ruhumuz düşünce ve bilgiyi his, idrak ve irade gibi fonksiyonları icra ederek üretir. Meselâ, bir elmanın tadını anlayabilmemiz için, elmayı dilimize-damağımıza dokundururuz. Bu temas dilimiz üzerinde bir tesir bırakır. Buna “his” deniyor. Sinirler, çok kısa bir zamanda bu hissi beyne-zihne ulaştırır.

Tadın damaktan dimağa ulaşması ve kodlarının oraya nakşedilmesi bir “intiba” (uyanma) hâlidir. Bu uyarılma neticesinde dimağ-zihin, bu tadı, diğer tatlardan ayırmasıyla bir ilim meydana gelir ki, buna “ihtisas” denir. Aklın bunu kaynağına, sebebine dayandırması ise “idrak”tir.

Ruhun, bu tadın kaynağını, hakikatini ve sıfatlarını incelemesine, “marifet” denir. Ve bu tadı aldıktan sonra devam edip etmeme işine de “irade” diyoruz.