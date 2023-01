Duygularımızı da fırçalamalı değil miyiz?

Ağız kokusuna sebep olan bakteriler, tıpkı halılarda olduğu gibi dil yüzeyinin çıkıntıları arasında da birikir.

Bunlar ancak mekanik temizlik yolu ile yani dilin fırçalanmasıyla arındırılabilir. Fırçalamayı sadece diş, dilde değil, kirli-paslı eşyaları, bulaşıkları yıkarken, arabaları, hatta meyvelerin tozlarını almada bile yaparız…

Nefis, heva ve hislerimiz, insi ve cinni şeytanlar daima bizi günühlara sürükleyerek kirletir. Manevi temizlik, tevbe bir silgisi ile günahlarımızı sileriz. Birçok âyet-i kerîmede tevbe emredildiğinden farzdır. Bir ayette mealen, “Kötülükler yaptıktan sonra ardından tevbe edip de iman edenlere gelince, şüphesiz ki o tevbe ve imandan sonra, Rabbin elbette bağışlayan ve esirgeyendir.” (A’raf Suresi, 153.) diye buyurulur.

Şu halde başkalarını değil; kendimizi, yani, dilimizi, kalbimizi, nefsimizi manen fırçalayıp temizleyip arındıralım! Kalp ve dil temizliği; kişinin kötülük düşünme, kötü söz söyleme ve nefret duyma, gıybet ve harama bakmaktan uzak durmak ile yapılır.

“Tevvab, Gaffar, Settar” gibi üç Esma-i Hüsna direkt tevbeye, manevi temizliğe bakar: “Ondan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.” (Nasr Suresi, 3.) mealindeki ayete de tevbe etmemizi emreder.

Bediüzzaman, tevbeye şöyle bir yorum da getirir: “Senin, mânevî bir nedamet, gizli bir tevbe ve zımnî bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtarır.” (Mektûbât, s. 258.) “Yirmi dört saat her günkü ömründen tek bir saatini beş farz namaza sarf etse… musîbete sebebiyet veren hatâdan dahi tevbe edip sâir zararlı, elemli günahlardan çekilse, hem hayatına, hem istikbâline, hem vatanına, hem milletine, hem akrabâsına büyük bir faydası olması gibi; o on, on beş senelik fânî gençlikle, ebedî parlak bir gençliği kazanacağını, başta Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, bütün kütüb ve suhuf-u semâviye katî haber verip müjde ediyorlar. (Sözler, s. 136.) Ne var ki, cahil şu cesareti de gösterebiliyor: “Ey israflı, iktisatsız, ey zulümlü, adaletsiz, ey kirli, nezafetsiz, bedbaht insan! (...) Neye dayanıyorsun ki, umum mevcudatı zulmünle, mizansızlığınla, israfınla, nezafetsizliğinle kızdırıyorsun?” (Lem’alar, s. 303.)