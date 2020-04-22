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23 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

E-gazete'ye ücretsiz abone olan, abone eden, okuyan ne kazanacak?

Ali FERŞADOĞLU
22 Nisan 2020, Çarşamba
Koronavirüs bütün dünyada hapisten şartlı tahliyelere gündeme getirirken bizi şartlı evlerimize hapsetti! Sanki kaderin adalet boyutunu derin derin düşünüp ibret alalım diye!..

Ev hapsi, bizi gazete almakta, gazetecileri dağıtmakta sıkıntı meydana getirdi. Alınan tedbirlere rağmen dağıtım aksaklıkları aşılamadı.

Bu, bizi daha farklı ve daha hassas olarak gazetemize sahip çıkmaya yönlendirmeli. Kâğıt basılı gazetemizi getirtmenin, bayide biriktirmenin, iade ettirmemenin çarelerini ürettirdi. Başarılı olan yerler var...

Diğer taraftan Yeni Asya, “EvdeKalTürkiye, e-gazete'ni ücretsiz oku!” kampanyası başlattı. Yeni Asya Medya Grup Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın; gazetesine evden çıkmadan kolaylıkla ulaşmak isteyen herkese yeni bir çağrı yaptıklarını ifade ederek; "Biz de #EvdeKalTürkiye kampanyasına ciddî manada destek vermek adına büyük bir kampanyaya imza atıyoruz. Yeni Asya ailesi olarak #Covid19 tedbirleri kapsamında #Evdekal'an herkese 'bir ay boyunca e-gazete hizmeti'ni ücretsiz hediye ediyoruz. Bu hizmetin herkese ulaşması için Yeni Asya gazetesinde ve Yeni Asya sosyal medya kanallarında duyurularımız başlamış durumda. Vatandaşlarımız konuyla ilgili geniş bilgiyi tanıtım görsellerim izden rahatlıkla edinebilirler" dedi.

Bu, aile fertlerini, akrabalarımızı, komşularımızı, dostlarımızı, alış veriş yaptığımız fırın, market esnafa ulaşmak demek, Risale-i Nur’u, Bediüzzaman’ı, Yeni Asya’yı tanıtmak demektir. İyi bir zemin müheyya oldu… Artık değerlendirmek ehl-i hamiyet ve gayret olarak bize düşüyor.

Bir ay boyunca nasıl bir gazete ile başbaşa kalacaksınız? İsabetli, ferasetli yorumlar, ölçü ve dengeli araştırmalar, doyurucu Risale-i Nur şerh ve izahları, aşk, şevk ile ümit veren araştırmalar, haberler hergün cebinizde olacaktır.

Kimbilir sizin vasıtanızla e-gazeteye abone olup iman-Kur’ân hakikatleriyle kaç kişi tanışacak, sizi şu hadis-i şerife kaç kat mazhar edecektir: "Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun ve keçilerden daha hayırlıdır." (Sahihi Buhari, 3/57; ez-Zühd İbnül Mübarek 1/484; El-Fethül Kebir 1/282; Buhari, Müslim ve Müsned'i Ahmed'den nakil; İhya-u Ulum, I/9.)

Peki, "bir ay boyunca e-gazete hizmeti" kampanyasına nasıl katılacaksınız?

İşlem çok basit! Hem siz, hem telefon edip bu adresi göndereceğiniz herkes e-gazete’ye abone olabilmek için, "www.yeniasya.com.tr/e-gazete linkine tıklayarak” üye olabilirsiniz.

Hiçbir şart aranmaksızın linkten abonelik işlemlerini tamamlayan herkes 1/bir ay ücretsiz e-gazete aboneliği hesaplarına otomatik olarak tanımlanmış olacak.

Bu arada, daha geniş bilgi edinmek için Pazarlama departmanımızın kurumsal WhatsApp hattıyla da (0545 599 54 92) iletişim kurabilirler. Kampanya 30 Mayıs'a kadar sürecek.

Şimdi ayağımıza gelen bu hizmet fırsatını değerlendirmek için harekete geçme zamanı. E-gazete’ye abone iseniz mesele yok; ulaşabildiğiniz herkesi “EvdeKalTürkiye kampanyasına” destek için, hizmet için herkese duyuralım.

Bir/1 ay ücretsiz e-gazete aboneliği için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız: 

www.yeniasya.com.tr/e-gazete

Allah feyzimizi arttırsın, feraset kazandırsın, iman, Kur’ân hakikatlerinin halkasını genişletsin.

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