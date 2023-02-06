“Hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), cumhuriyet” gibi güncelliğini koruyup tartışma mevzuu olan mefhumların Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye göre gerçek mahiyetlerini bize anlatacak ilim, fikir ehli ve kaynak arıyoruz…

Bir Müslüman trafik kurallarını veya herhangi bir müessesedeki çalışma prensiplerini kendisi belirleyemediği gibi; hayatını da kendi kafasına göre yaşayamaz; Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye göre yaşamak mecbur ve mükellefiyetinde! Öyle ise, “İmân, ibadet, ahlâk, ukûbat” hakikatleri ile içtimai, siyasi ölçü, strateji ve hizmet metotlarını da kendisi belirleyemez. Yine Kur’an ve hadis-i şerife müracaat etmeliyiz: “Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun” (Nahl Suresi, 43.) İlim sahipleri kimlerdir?

“Verrasihune fil ilmi/İlimde derinlik sahibi” (Al-i İmran Suresi, 7.) ve şer’i hükümler mevzularında fetva verme yetkisine sahibi “ulü’l-emr” (Nisa Suresi, 59 ve 125.) olan müçtehid ve müceddidlerdir. “Muhakkak ki Allah, bu ümmete her yüz sene başında dinini yenileyen bir müceddid gönderir.” (Ebû Dâvûd, Melâhim, 1.) mealindeki hadise göre de yetkili onlar. Buna göre, sair ilim, fikir ehli ve yöneticiler de müçtehid ve müceddide müracaat etmek zorunda.

Bediüzzaman, bu ayetlerle hadis-i şeriften şu istinbatı, çıkarımı yapar: “Cenab-ı Hak kemâl-i rahmetinden, şeriat-ı İslâmiyenin ebediyetine bir eser-i himayet olarak, herbir fesad-ı ümmet zamanında bir muslih veya bir müceddit veya bir halife-i zîşan veya bir kutb-u âzam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevî Mehdî hükmünde mübarek zâtları göndermiş; fesadı izâle edip, milleti ıslah etmiş, din-i Ahmedîyi (asm) muhafaza etmiş. Mâdem âdeti öyle cereyan ediyor; âhir zamanın en büyük fesadı zamanında, elbette en büyük bir müçtehid, hem en büyük bir müceddit, hem hâkim, hem Mehdî, hem mürşid, hem kutb-u âzam olarak bir zât-ı nurânîyi gönderecek ve o zât da Ehl-i Beyt-i Nebevîden olacaktır.” (Mektûbât, s. 425.)

Yukarıda zikredilen tüm özellikleri taşıyan Bediüzzaman günümüzün en büyük müçtehid ve müceddididir. Ancak o, bu makamları kendine almaz, Risale-i Nur ve şahs-ı manevisine verir: Risale-i Nur, Peygamberin (asm) varisidir. (Tarihçe-i Hayat, s. 549.) Risale-i Nur, bu zamanın bir mehdîsi ve müceddididir. (Barla Lahikası, s. 103.)

Öyle ise, bizde “hürriyet, meşrutiyet (demokrasi), cumhuriyet” gibi mefhumların Kur’an ve Sünnet-i Seniyyeye göre tarif edip ortaya koyan Risale-i Nur’dan sormalıyız. Zira, Risale-i Nur sadece iman dersi değil, içtimai ders de verir. (Hizmet Rehberi, s. 54.) Ve ‘yüksek İslâm siyaseti’ ve ‘Kur’ân siyâsetini’ takip eder. (İşârâtü’l-İ’câz, s. 84.) Münâzârât ise, “Mem de siyâset tabiblerine, teşhis-i illete (hastalıkları teşhise) dâir hizmet ile mükellef ve muvazzaftır.” (Münazarat, s. 46.) Ve İslam ilimleri literatüründe geçen tüm tabir ve mefhumları mahiyetlerini izah ve ispat ederek mefhum kargaşasına da son verir.