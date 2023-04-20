“Ehlü’l-hal ve’l-akd” olarak el çektir

Arapça’da hal, “düğümü çözmek”, akd “bağlamak, düğümlemek” anlamına İslâm hukuku terimidir. Ehlü’l-hal ve’l-akd; yöneticileri, “Devlet başkanını seçmek ve gerektiğinde azletmekle yetkili olanlardır. Dört mezhepte de yöneticiyi seçme ve azletme yetkisi “ehlü’l-hal ve’l-akd” olarak ifade edilir.

“Onların işleri aralarında şûra (danışma) iledir” (Şûrâ Suresi, 38) buyurulur. Bu âyet, İslâm idaresinin Müslümanlar arasında sûrâ esasına dayandığını ifade etmektedir. Amme hukuku veya kamu hukuku; devlet ve vatandaşlar veya devletin kendi kurumları arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk alanıdır. Ayrıca toplumun, devlet başkanı kontrol edecek, devlet işlerini düzenleme ve yürütmede ona katılacak bir topluluğu seçip görevlendireceğine işaret etmektedir. (Ebû Zehra, Usûlü’l-Fıkh, s.143).

Ehlü’l-hal ve’l-akdin, devletin en üst yöneticisi halifeyi, başkanı seçme yetkisinin yanı sıra gerektiğinde azletme yetkisi de vardır. Hukuka aykırı davranışlarda bulunduğunda azledilmesi hukuk devletinin gerçekleşmesi yolunda önemli bir merhaledir. Yönetici, devlet başkanı, “adâletten ayrılması” durumunda, “Ehlü’l-hal ve’l-akd” tarafından yönetimden el çektirilir. Ki, bu “hal” vazifesi budur.

Develet başkanı adaleti, â’mme veya kamu hukukunu bozan; meclisi, şurayı etkisiz hale getiren; “riyaset-i şahsiye/tek adam” azledilmeli, vazifeden uzaklaştırılmalı. Amme ve kamu hukuku bunu gerektirir.

Bediüzzaman şöyle işaret eder: “İstibdat, zulüm ve tahakkümdür. Meşrutiyet, adâlet ve Şeriattır. Padişah, Peygamberimizin emrine itaat etse ve yoluna gitse halîfedir. Biz de ona itaat edeceğiz. Yoksa, Peygambere tâbi olmayıp zulüm edenler, padişah da olsalar haydutturlar” (Divan-ı Harb-i Örfi, Enstitü/internet, s. 23.)

Vatandaşların yarısını, diğer yarısı aleyhine geçiren birisi mutlaka bulunduğu makamdan azledilmelidir.

Bediüzzaman’ın, “Reisleriniz malınızı ceplerine indirip hapsettikleri gibi, akıllarınızı da sizden almışlar veya dimağınızda hapsetmişler. Öyleyse, şimdi onların yanındaki akıllarınızla konuşacağım…” (Münâzârât, s. 104.) dediği hak ve hürriyetleri ayaklar altına alan kişi azledilmelidir! Bunu da 14 Mayısta yapacak olan vatandaşlardır!