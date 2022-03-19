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19 MART 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Eleştirirken dikkatli olmalı

Ali FERŞADOĞLU
19 Mart 2022, Cumartesi
Yapıcı, müspet eleştiri gerçeği bulmaya hizmet ettiğinden meşrû ve makbuldür. Tenkidin saikı, psikolojisi, “ya nefretin teşeffisi ya şefkatin tatminidir” (İçtimâî Reçeteler, 1: 200.) Buna göre de münekkid kendisini test etmeli.

Eleştiricide gerçeği bulma aşkı olmalı. “Eğer tenkidi insaf işletirse, gerçeği parlatır. Gurura dayanan tenkit ise, müthiş bir hastalık ve musîbettir. (Hutbe-i Şâmiye, s. 147.) Müspet, insaflı eleştiri, oto-kontrol ve gelişmeyi sağlar. 

Ancak, tenkid, sathî bir nazarla yapılmamalı: Bir kelâmda, fehme gelen şeylerde mütekellim muahaze olunmaz (konuşan sorgulanmaz). “Zira mesûk-u lehülkelâmdan (sözün söyleniş gayesi, maksadından) başka mefhumlar (anlamlar) iradeyle deruhte eder. İrade etmezse, itab olunmaz. (Muhakemat, s. 39, Onuncu Mukaddeme) Yani, birisi, sarf ettiği sözlerden akla gelebilecek olumlu veya olumsuz her mana, o cümleyi sarf edenin sorumluluğunda ve iradesi altında olmadığından, cümleyi sarf eden eleştirilip kınanmaz. Mesuliyet, sadece cümleyi sarf edenin kastettiği manadadır. Kastetmediği manadan eleştirip cezalandırmak doğru değildir.

Öte yandan “Temsilde kusur yoktur” (Sözler, s. 83.) ve misal içinde boğulmamalı. Kinayeler de yalan veya yanlış değil. “Eğer istersen, kinâî şeylere dikkat et. Meselâ, ‘Filânın kılıncının bendi uzundur’ ve ‘Ramadı (külü) çoktur’ denildiği vakit, o adam uzun ve sahî ola... (Bu sözle boyunun uzun; cömert olduğu, çok yemek yedirdiğinden külü çok olduğu kastedilir) Ramad ve kılıcı hiç olmazsa da kelâm sadıktır.” (Muhakemat, s. 39)  

Mevlana Mesnevi’sinde verdiği kurmaca misaller ile hakikatleri anlatması gibi. Bediüzzaman “Misal ve müsül-i faraziyeye (aslı olmayan ama kurgulanana) dikkat et. Göreceksin; İştihardan neşet eden kıymet ve kuvvetle müdavele-i efkar ve akıllar arasında sefarete müstaid oluyorlar.” (Age) Yani misaller, akıllar ile fikirler arasında gidiş gelişlere elçilik yapar ve anlaşılmasına yardımcı oluyor. Mesela, “İnsan muvakkat eğlenceler ve sefahetlerle aklını tenvim edip uyutur. Devekuşu gibi avcıyı görür, kaçamıyor, uçamıyor. Başını kuma sokar, tâ görünmesin. Başını gaflete sokar, tâ ölüm ve zeval ve firak onu görmesin.” (Şualar, s. 204.) Gerçekte deve kuşu avcıyı görünce kafasını kuma sokmaz. Önemli olan verilmek istenen derstir. Eleştirirken dikkatli olmalı; misallerde boğulmamalı! Eleştirilen de, “Benim boynumda veya koynumda bir akrep bulunduğunu biri söylese veya gösterse, ondan darılmak değil, belki memnun olmak lâzım gelir.” (Mektubat, s. 67.) tesbitini dikkate almalı.

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