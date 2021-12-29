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29 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Emaneti, işi ehline verin!

Ali FERŞADOĞLU
29 Aralık 2021, Çarşamba
20 yıl sonra sosyal, dinî, siyasî, ekonomik kriz ve çöküntü duvarına çarpmamızın bir sebebi, “emanetin, yönetimin, işin” ehline, uzmanına, liyakat sahibine, lâyık olana verilmemesidir. Bazı dindarların anlamadığı, anlasa da uygulamadığı bu mesele ile güya kendince dindarı seçiyor!

Halbuki, Kur’ân, Hadis, müşrik de olsa işi liyakatli, ehli, uzmanına vermeyi emreder, yoksa dindara, âlime, müftüye, hatta evliyaya değil! Bu bir yorum veya içtihat meselesi değil, “Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline (uzmanına, lâyık olana) verin.” (Nisâ Sûresi, 58) mealindeki âyetin apaçık emridir.  

Müşriklerin dayanılmaz baskı, işkence ve en son müthiş suikast kararıyla harekete geçtiklerinde Resulullah da (asm) hicret için meali şöyle olan emr-i İlâhîyi almıştı: 

“De ki: Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla! Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla! Bana katından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver!” (İsrâ Sûresi, 80)  

Peygamberimiz (asm), hicret için müşrik olan Abdullâh bin Ureykıt’ı iki deve karşılığında rehber tutmuştu. İşin ehli, îtimâd edilen, güvenilir bir kimseydi. (Sonradan Müslüman olup olmadığı ihtilâflı ise de Müslüman olduğu hakkındaki rivâyetler kuvvetlidir.) (İbn-i Sa’d, IV, 242)  

“Ey iman edenler! İnsanlar arasında adâlet edin ve emaneti, işi ehline verin.” mealindeki âyetin nüzul sebebi şöyle nakledilir: Mekke fethedilince Hz. Peygamber (asm), Kâbe’ye gelir ve kapının açılmasını ister. Anahtar; Kâbe’nin bekçilik, temizlik, bakım vs., gibi işlerini yürüten-yıllardan beri babadan oğula geçerek devam eden-ve Müslüman olmayan Osman bin Talha’da. Getirip teslim eder.  

Peygamberimiz (asm), Kâbe’yi açtırıp; putları temizletip; şükür için iki rekât namaz kıldıktan sonra anahtarı tekrar o müşrike teslim eder. 

Başka bir rivayette, Hz. Ali (ra), Mekke fethedilince müşrik olan Osman bin Talha’dan anahtarları alır. Bu âyet nazil olur. Hz. Peygamber (asm), anahtarı ondan alıp müşrik olduğu halde Osman bin Talha’ya verir. Mealini verdiğimiz bu âyet ve Hz. Peygamberin (asm), onu bu şekilde uygulaması, emaneti, işi, “yakınına, dindara, makam sahibine, ilim adamına, hatta evliyaya” değil; “ehliyet” ve “liyâkatli” olana vermeyi gerektirir.  

Demek ki, emanet sahiplerinin, emânet edecekleri insanda ilk arayacakları şart “ehliyet” ve “liyâkat”tir. Yani, “bilgi ve maharet/beceri, san’at”tır.  İnşaallah başımızı iki elimizin arasına, aklımızı başımıza almışızdır! 

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