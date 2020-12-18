“Empati”=“tefâni” sırrı

Empati; kişinin kendisini başkalarının yerine koyarak onu anlaması ve doğru tepki vermesidir. Yani, başkalarının içinde bulundukları haleti ruhiyeyi kavrayıp ona göre duygudaşlık yapmasıdır.

Diğergâmlık manasındaki “empati”ye Bediüzzaman “tefani” diyerek İslâm mefhumları literatürüne sokar: “Ehl-i tasavvufun mâbeyninde fenâ fi’ş-şeyh, fenâ fi’r-resul ıstılâhatı var. Ben sufî değilim. Fakat onların bu düsturu, bizim meslekte fenâ fi’l-ihvân suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefânî denilir. Yani, birbirinde fâni olmaktır. Yani, kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup, kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 166)

Empati eşittir “tefâni”, eşittir diğergâmlık sırrının üç temel prensibi şöyle verilir:

1) Kişinin kendisini karşısındakinin yerine koyarak, hadiselere onun bakış zaviyesiyle bakmaya çalışması.

2) Başkalarının duygu ve düşüncelerini doğru olarak anlaması.

3) Karşısındaki kişiyi anladığını ona ifade etmesi.

Tefani sırrını biraz daha açarsak: Muhatabını anlamak için mihenge vurmak, önyargılardan uzak kalmak, hızlı ve peşin hüküm vermekten kaçınmak, yani, kendi davranış ve düşünceleriyle kıyaslayarak müsamaha göstermek, nefsi, hissi değil, aklî, mantıkî, vicdanî olarak değerlendirmek.

Tefani/empati hissi müsbet hedefler için kullanıldığında aile fertleri, komşu, akraba, arkadaşlar arasında iş bölümü, iş birliği, üretim ve mutluluğu arttırır.

Hizmette, kardeşler arasında empati/tefani sırrına şöyle ulaşılır: “Mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlât, şeyh ile mürid mâbeynindeki vasıta değildir. Belki hakikî kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa olsa bir üstadlık ortaya girer. Mesleğimiz halîliye olduğu için, meşrebimiz hıllettir. Hıllet ise, en yakın dost ve en fedakâr arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civanmert kardeş olmak iktiza eder. Bu hılletin üssü’l-esası, samimî ihlâstır.” (Age)

Makam yok, mevki yok, herkes kardeş, herkes eşit. Tefani (empati) yoksa, ihlâs zedelenmiş, uhuvvet zaafa uğramış, tesanüd bozulmuş demektir. Şu halde, tefani sırrına ve kabiliyetine İhlâs Risalesi ile erişilebilir.