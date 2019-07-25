En selâmetli yol barıştır

“En emin, en selâmetli yol musalâhadır/sulhtur, barıştır. Kullar hakkında en uygun, en faydalı, en iyi olan şey” demektir.

Öncelikle insan iç barışı sağlamalıdır. Yani, duygular boyutunda iç savaşa son vermelidir. Kendisiyle, değerleriyle barışık olmayan büyük bir savaşın içindedir. Savaş şiddettir. Sonra bu savaşın dışa vurumu geliyor.

“Dünya savaşlarının sonuçlarından hem insanlık, hem de İslâm âlemi çok zarar gördü” diyerek de barışı tavsiye eder Bediüzzaman.

Bediüzzaman, nerede ise bir asır önce; savaş ve barışı isteyen Batının iki felsefik boyutunu teşhis eder:

Avrupa ikidir: İsevîlik hakikî dininden aldığı feyizle insanlığın sosyal hayatına faydalı sanatları adâlet ve hakkaniyete (adil paylaşıma) hizmet eden fenleri takip eden I. Avrupa. Tabiat / maddeperest felsefenin zulümatıyla kötülüklerini güzellik zannederek insanlığı sefâhete ve dalâlete sevk eden bozulmuş II. Avrupa.

AB, I. Avrupa’dır. İnsan hak, hürriyetleri, adalet ve medeniyet, refah projesidir. II. Avrupa, küfür ve küfrânı dağıtıp neşreden bedbaht ruh! Ey insanlığın nefs-i emmâresi/kötülükleri isteyen nefsi! Ey sefahet ve dalâletle bozulmuş ve İsevî dininden uzaklaşmış Avrupa! Deccal gibi birtek gözü taşıyan kör dehân ile beşer ruhuna cazibedar oyuncaklar ve uyutucu hevesat ve fantaziyelerle Cehennemî hâleti hediye ettin. Senin bu ilâcın, senin başını yesin ve yiyecek!

Çünkü, “Toplum hayatında dayanak noktası ‘kuvvet’ kabul eder. Hedefi ‘menfaat’ bilir. Hayat kanunu ‘cidâl” (muharebe, cenk, kavga) tanır. Cemaatlerin bağlarını “unsuriyet/ırkçılık, menfî milliyeti” tutar. Meyvesi ise, “nefsî hevesleri tatmin ile insanlığın ihtiyaçlarını çoğaltmaktır. Halbuki, kuvvetin şe’ni/ işi/ gereği tecavüzdür. Menfaatin şe’ni, her arzuya kâfi gelmediğinden, üstünde boğuşmaktır. Düstur-u cidâlin şe’ni çarpışmaktır. Unsuriyetin/ırkçılığın şe’ni, başkasını yutmakla beslenmek olduğundan, tecavüzdür. İşte bu hikmettendir ki, beşerin saadeti selb/mahv olmuştur.