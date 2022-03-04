Esaretten kurtaran kahvenin hatırı!

Mütedeyyin atalarımız, “İyilik eden, iyilik bulur” demişler. Gerçek şu ki, iyilik edenleri herkes sever. Gün gelir, iyilik yapanlar zora düşerse, kendisinden iyilik görenler onu unutmaz.

Aradan 40 yıl geçse bile! İşte, “Bir fincan kahvenin 40 yıl sonra esaretten kurtarma minnettarlığı hikâyesi:

Üsküdar İskelesi’nde kahve yapıp satan kahveciye her telden insan uğrar; sohbetini dinler, derdini paylaşmaya gelirmiş. Bir gün iri-yarı bir Yeniçeri gelir, “Benden; tek başına oturan Rum gemi kaptanı hariç herkese kahve ikram et!” demiş. Kahveci iki kahve daha yapar, “Biz de seninle içelim” der ve Rum kaptanın yanına oturmuş. Yeniçeri hiddetle “Ben sana o kâfire vermeyeceksin demedim mi?” diye çıkışınca, “Bu senin değil benim ikramım” diye cevap vermiş; susturmuş.

Aradan 40 yıl geçmiş. Sisam Adası’nda büyük bir Rum isyanı çıkar. Kahveci de Yeniçeri Ocağına kayıtlı olduğundan oraya sevk edilmiş ve esir düşmüş. Rumlar esirleri bir meydanda müzayede ile “üç, beş” paraya satmaya başlamış. Yaşlı kahveciye kimse teklif vermemiş bile! Nihayet tepeden tırnağa silâhlı bir Rum gelir, “Şu yaşlıya beş kuruş!” diye bağırır. 200 para ile oradaki bütün esirleri satın alacak bir miktarın yaşlı adam için verilmesine herkes şaşırmış. Rum efendi esiri almış, sakin bir yere götürmüş. Kahveci, “Beni beş kuruşa aldığına göre kim bilir hangi yakınına zarar verdim, nasıl bir hıncı var” diye düşünmüş.

Rum efendi, “Korkma! Sen beni tanımadın, ama ben seni tanıdım. Hani 40 sene önce kahvende bir Yeniçeri hakaret ettiğinde sen onu dinlemeyip bana kahve ikram eden kahveci değil misin?” der. Dikkatli bakınca onu hatırlar. 40 yıl önce ikram edilen kahveyi unutmayan Rum, önce karnını doyurmuş; serbest bırakmış, cebine de harçlık koymuş ve memleketine göndermiş! İşte “Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır!” sözü buradan geliyor!

“İyilik yap, denize at; balık bilir, balık bilmezse Hâlık bilir” sözü de, “İyiliklere güzel neticeler ve fenalıklara fena neticeler verdiren…” (Şuâlar, s. 192) Ve, “Her vakit iyiliği ve iyileri himaye, fenalığı ve fenaları izale ve semâvî tokatlarla zalimleri ve yalancıları imha etmek cihetiyle, hakkaniyet ve adaletini göstermek isteyen perde arkasında birisi var” olduğunu ifade eder. (Asa-yı Musa, s. 109) Unutmayalım, “Bir hasene ve iyilik, çok günahlara kefaret olur.” (Emirdağ Lâhikası, s. 179)