Eser ve hizmetlerin üretim merkezi: Yeni Asya

Yeni Asya denince, iman, ibadet, ahlâka, hürriyetçi/demokrasiye, hukuk, adalete, hakperestliğe dayalı; korkusuz, tavizsiz, zikzaksız, istikrarlı, müsbet ve cesur bir yayın politikası ve hizmet anlayışı akla gelir.

Korkunun dağa-taşa sindirildiği ceberrut darbeler dönemlerinde bile yurt sathındaki sosyal faaliyetler, seminer, konferans, anma toplantıları ile imân ve kültür hayatımıza hizmet çığırları açtı.

Hak ve hürriyetlerin, demokrasinin gelişmesine hizmet etti, siyâsî mevzularda yaptığı yayınlarla fikrî istikamet verdi.

İlk dini romancılığı, yayıncılığı başlatıp yüz binlerce insanın, istikbâlin ilim adamlarının yetişmesine zemin hazırladı.

Milyonların okuduğu imân ile fenni, ilmî birleştiren Teknik Serisi’ni yayınladı. Şu anda, içimizde bulunmayan pek çok ilim ve fikir ehlinden şunu duydum: “Biz İlim Teknik Serileri ile kendimize geldik ve buraya yöneldik…”

Keza, sosyal, İlahiyat serîleri ile de büyük hizmetler etti.

İlk defa imân, İslâm mevzularının video filmi haline getirerek ve bu noktada çığırlar, ufuklar açtı.

Yüzlerce kaynak eserlerle ilim ve fikir dünyasına kazandırdı.

1972’lerde Fethullahçılık hareketinin bir derin devlet projesi olduğunu teşhis ederek kesin tavrını koydu.

Yakın tarih çalışmaları başlatarak, tabuların yıkılmasına öncülük ederek yol açtı, ilim ve fikir adamlarının çevrelendikleri “korku” duvarını yıktı.

Yeni Asya ekolünde binlerce, yazar-çizer, idâreci, teknik eleman ve genci yetiştirerek diğer gazete, dergi ve yayınevlerinin açılmasına ön ayak oldu, destek verdi.

İşte, bütün cemaatleri darmadağın eden, korkutan, Yeni Asya’yı da sıkıntıya sokan, Üstadımızın tesbit ve teşhisiyle Deccalizmin/Süfyanizm/Kemalizmin kolları “gizli ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka ve mason komiteleridir.”

Hedefleri, cemaat ve tarikatleri olduğu gibi, Yeni Asya’yı da “biat ettirme, susturma, ele geçirme” ve bunları başaramayınca “içini boşaltarak çökertmektir.”

Buna mani olmak için, yine bütün gücümüzle Yeni Asya’yı desteklemeliyiz. Gazeteyi alarak, okuyarak, aldırarak, okutarak, tavsiye ederek, muhtaç olanlara ulaştırarak!..

