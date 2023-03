1950 öncesi CHP’nin icraatları, “din ve vicdan hürriyeti olan laikliği” jakoben laikçiliğe dönüştürerek din ve vicdan hürriyeti üzerinde uygulanan baskılar, devlet partisi imajı, 27 Mayıs sürecinde, darbe öncesinde ve sonrasında, 12 Mart öncesinde ve sonrasında uyguladığı politikalar, geniş halk kitleleri ve muhafazakâr kesimlerle barışık olmayan bir siyasetten bugün nereye dönüştüğünü başta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP şöyle açıklıyor:

“Biz eski CHP değiliz, halkla, halkın inançlarıyla, değerleriyle barışık bir çizgide yürümeye karar verdik. Artık başörtüsüyle uğraşmıyoruz, dindarlarla uğraşmıyoruz, inanç sahiplerini mürteci diye suçlamıyoruz ve halkın değerleriyle barışık bir siyaset izlemeye çalışıyoruz.” dedi ve söylediklerini hayata geçirdi. Son on yılın büyük değişim ve yeniliğini yaşayarak bunu gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Bizim muhafazakâr dünyayla helalleşmemiz lâzım” dedi ve ilave etti: “Devletin haksızlığa uğrayanlarla helalleşmesi lâzım. Sıradan bir hata değil, insanların hayatlarıyla, gelecekleriyle oynuyorsunuz. Bunun telafi edilmesi lâzım. Bu meseleyi günlük politikalarla değil, sistematik ve kalıcı olarak çözmemiz gerekiyor.” (Fatih Karagöz, Yeni Asya, 08 Temmuz 2022) Evet, bugün CHP, adalet, diyor, demokrasi diyor, hukuk diyor, rahmetli Demirel’in her fırsatta tekrarladığı gibi, “hür Meclis, hür yargı, hür siyaset, hür üniversite, hür medya, hür basın.” diyor. CHP nezih bir dil kullanıyor, yapıcı ve pozitif bir siyasetle herkesi kucaklıyor, kutuplaşmayı reddediyor! (Başta başörtüsü olmak üzere iktidarın getirdiği müspet her şeyi de destekledi ayrıca.) Demokratik çözüm istiyor, ortak değerlerde ittifakı istiyor! Nitekim, Millet İttifakı’nın en büyük ortağı olarak bunu fiilen de ispat etti. Özellikle vurguluyor:

“Gergin bir toplumdan, birbirini anlayan, kucaklayan bir topluma dönüşmek istiyoruz. Bunun da öncülüğünü yapmak, geçmişteki yaraları tedavi etmek gerekiyor. İnsanlar mağdur edildi, helalleşmemiz ve mağduriyetlerin giderilmesi gerekiyor.” Peki, Bediüzzaman, bu noktaya gelen CHP’ye nasıl bakmamızı istiyor? Noktası virgülüne dokunmadan:

“Bir parti bana binler vecihle sıkıntı verdiği halde, hatta otuz senede hapisler de, tazyikler de olduğu halde, hakkımı helal ettim. Ve azablarına mukabil, o bîçarelerin yüzde doksan beşini tezyif ve itirazlara, zulümlere maruz kalmaktan kurtulmaya vesile oldum ki, ‘Velateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.” (En’âm Sûresi, 6:164; vd.) ayeti hükmünce kabahat ancak yüzde beşe verildi.” (Emirdağ Lahikası, s. 459.)

CHP’nin 15 ile 70 sene öncesinin icraatlarını reddeden, yanlış bulan, eleştiren ve hem şahsi, hem parti, hem de devlet olarak “Helallik dilememiz gerekir” diyen CHP’yi suçlamak zikrettiğimiz ayete zıttır-ki, Bediüzzaman bunun için nakletmiştir-hak, adalet ve insafla bağdaşmaz. Zira, suçun şahsiliği asıldır. Samimi bir Nur talebesi, Üstadına ittiba eder, ayeti uygular! Aksi halde Risale-i Nur’a ters düşeceği apaçık!..