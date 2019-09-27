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27 EYLÜL 2019 CUMA - YIL: 50

Esma penceresinden kâinat kitabını okumak

Ali FERŞADOĞLU
27 Eylül 2019, Cuma
Kur’ân ve Peygamberimiz (asm) bu bakış tarzını öğretmişlerdir.

Hadis-i şerifte belirtilen “en güzel isimler”in her birisine bu perspektiften; daha doğrusu, kâinattaki her bir varlığa, bu isimlerin perspektifinden bakabildiğimiz ölçüde gerçek insaniyetimiz, gerçek imânımız o sayede inkişaf edecek; gelişecek, tahkikiye doğru kanatlanacaktır. 

Esma, atom gibi en küçük parçadan, yıldız kümeleri ve kâinatın tamamında tecelli ederler. İnsan, “Yaratma ve Samed” hariç, bütün esmasına mazhar ve ayna olmuş. Gayet tabiî ki bu tecelli, “cüz’î”dir ve “vahid-i kıyası” yâni, bir ölçü, Allah’ın bütün isim ve sıfatlarını anlayabilmesi içindir. Meselâ, Allah’ın “Hayy” sıfatı, insan hayatında bütün kâinatla irtibatlı, bir santral hükmünde bir ruh şeklinde, hayvanlarda onların yapılarına uygun, bitkilerde daha başka ve cansız kabul ettiğimiz maddelerde (içinde elektron ve nötronlar, moleküller hareket ederler) farklı tecelli etmektedir. İnsan hayatı, ruhu ise kâinattaki bütün hayatlardan süzülerek yaratılmıştır. 

Bir başka açıdan yaklaştığımızda da şu hakikatle karşılaşıyoruz: Yaratılan bir varlıkta, meselâ bir çiçekte, Rahman, Rahim isimlerinin yanında Cemil ismi tecelli eder, aynı anda Hakîm ismi, aynı anda Musavvir, aynı anda Mukaddir, aynı anda Rab, aynı anda Adil ismi de tecelli etmektedir. 

Meseleyi daha iyi kavrayabilmek için, birkaç örnek sunalım:

Lâfz-ı Celâl olan Allah, Vâcibü’l-Vücûd, her şeyi yaratan, tek, sonsuz isim ve sıfatlara sahip ve bütün isimleri içine alan, toplayan demektir.

Rahmân, Cenâb-ı Hakk’ın canlı, cansız, inanan inanmayan herkesi, her şeyi beslemesi, nimetler vermesidir; hiçbir canlıyı, varlığı ayırt etmemesidir. Rahman tecellileri, yeraltındaki 4500 derecedeki ateşte yaşayan bir canlıyı beslediği gibi, eksi kaç derecede soğukta bir mahlûku da besliyor. Sevmediği inançsızları da yaşatıyor, besliyor, rızıklandırıyor; hayatlarının devamı için gerekli şartları sağlıyor. Taş, toprak, ağaç, hayvan ve sair varlıkları, yıldızları da besliyor. Rahmân ismi bu sahifelerde de tecelli eder.

Râhim; şefkat, yardım ve sevgi demektir. Rahîm isminin tecellisi, yâni bu üç özelliği, yarattıklarına karşı sonsuz bir şekilde tecelli etmektedir.

Rahîm isminin, en bâriz ve açık bir şekilde insânî annelerde, sonra hayvânî, nebâtî annelerde görülür. Evet, bu sayısız annelerdeki şefkat, yâni acıma, yardım ve sevgiler Rahîm isminden geliyor. 

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