Evimizi Medresetü’z-Zehra üniversitesine çevirmek zorundayız!

Çocuklarımız üniversite eğitimi alsınlar diye inanılmaz astronomik masraflar ile sıkıntı ve fedakârlıklarda bulunuruz.

Çoluk-çocuğumuzu, gençlerimizi imanlı, bilgili yetiştirmenin bir yolu da İslâm medeniyetini yeniden ihya ve inşa projesi olan Risale-i Nur Medresetü’z-Zehra üniversitesinden geçer. Bu üniversite nedir, kampusü neresidir?

Bu üniversitenin kuruluş kanun teklifi reddedilip bina/kampus olarak inşası engellenince Bediüzzaman bizzat Risale-i Nur’u bu ünivesiteye çevirdi. Dünyadaki bütün Nur Talebelerini de, “Medresetü’z-Zehranın Risale-i Nur Talebeleri” diye kayıtlarını yapar: “Nur şâkirdleri, mümkün olduğu kadar, her yerde küçücük birer dershâne-i Nuriye açmak lâzımdır.” (Sözler, Enstitü/internet, s. 141)

Dershane, Medrese-i Nuriyelerin yanında bu Medresetü’z-Zehra’nın üniversitesinin en önemli en birinci, en etkili, en mukaddes şubesi /kampusü evlerimizdir. Diğer şubeleri iş yerlerimiz, toplanma mekânlarımız, eğitim merkezleri, gazete, dergi, radyo, tv, vs. gibi neşriyat birimleridir. Böylece bütün vilayetleri, ilçeleri, kasaba ve köyleri Medresetü’z-Zehra ile donatmıştır. (Kastaonu Lâhikası, internet, s. 177) Hapishaneleri Medresetü’z-Zehrâ’ya çevirmiştir. (Tarihçe-i Hayat, internet, s. 377) Yeryüzünü, kırları, dağ başlarını da. (Tarihçe-i Hayat, internet, s. 557)

Medresetü’z-Zehra üniversitesinin temel misyonunu birkaç maddede özetlenebilir:

● “Vicdanın ziyası, ulûm-u dîniyedir (din ilimleri). Aklın nuru, fünun-u medeniyedir (modern ilimler). İkisinin imtizacıyla hakikat tecellî eder. O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder. İftirak ettikleri vakit, birincisinde taassup, ikincisinde hile, şüphe tevellüd eder.” (Münâzarât, internet, s. 127) Başta ferdi, aileyi, İslâm âlemini ve insanlığı kurtaracak muhteşem bir eğitim ve terbiye modeli…

● “Felsefe fünunu ile ulûm-u diniye birbiriyle barışsın ve Avrupa medeniyeti, İslâmiyet hakaikiyle tam musalâha etsin. Ve Anadolu’daki ehl-i mektep ve ehl-i medrese birbirine yardımcı olarak ittifak etsin.” (Emirdağ Lâhikası, s. 439)

● İttihad-ı İslâm. Ama, önce Medresetü’z-Zehra ile ittihad-ı iman, ittihad-ı ilim, ittihad-ı zikir ve ittihad-ı aile…

Üniversiteye bizim gitmemiz değil, onun ayağımıza (evimize) getirilmesi çok büyük bir nimet değil mi? Bu nimetin şükrü, ancak çoluk-çocuk birlikte “anlayarak ve kabul ederek okuma” müzakere ve mütalâa ve pratik hayata yansıtmayla mümkün. “Nimet şükür ister, şükür görmezse gider!”