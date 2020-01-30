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30 OCAK 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Evlilikte temel kriter

Ali FERŞADOĞLU
30 Ocak 2020, Perşembe 00:10
Hayatımızın en önemli dönemeci evlilik kararını kime göre vermeliyiz?

Ön yargılar, saçma sapan televizyon dizileri, hayatında iyilik ve ahlâkî değer kırıntıları bulunmayan aktör, artist, hapçı, hopçu, popçu şarkıcı, türkücülere göre mi? Yoksa, ahlâk ve faziletle değerleriyle bezenmiş kişiliklerin akla, mantığa, tecrübeye dayalı ahlâkî kıstaslar, normlar, ölçülere göre mi?

Kendisini, ailesini, ülkesini, dâvâsını, hizmetini, istikbalini ve sonsuz hayatını düşünen akıllı genç, eş seçiminde ikinci şıkkı tercih edeceği muhakkak. Zira, fark eder ki, herşeye rağmen ayakta kalan en büyük değer ve varlıklarımızdan birisi olan aileyi yıkmak için, “Deccalizm/Süfyanizm ve bunların kolları “ifsat, ahlâksızlık, dinsizlik, zındıka, mason komiteleriyle” bütün hile ve desiseleriyle amansız bir çaba içinde… Şu halde evlilik ve eş seçimi hayatî bir önem taşıyor.

Çok güzel bir hasletimiz var: Hasta olduğumuzda doktora gideriz. Hem de o hastalık sahasında uzman birisini ararız... Bir binanın planını çizdirmek için de iyi bir inşaat mühendisi veya mimar araştırırız… Bir cihaz, alet, makine veya motorun tamiri için mahir bir usta veya servisini buluruz. Kısacası, her meselede ilgili ve yetkilisine müracaat ederiz.

Hiç şüphesiz, aile yuvası kurmakta da müracaat edeceğimiz kişi, eşlerin en güzeli, en hayırlısı, en akıllısı, en şereflisi, en huzurlu ve en mutlusu Peygamber Efendimiz (asm), olmalı. Ki, bir eşin dört haslet için seçileceğine dikkat çeker:

“Zenginliği,

Asaleti,

Güzelliği, yakışıklılığı

Ve dini için. Sen dindar olanı tercih et ki, mutlu olasın.” 1

Evlilikte temel kriter, “dindarlık ve ahlâklı” olmaktır. (Ki, dindarlığın ölçüsü yalnız şekil, kılık-kıyafetten ibaret değil.)

Bunun yanında, eş namzedinin -var ise şayet- mensup olunan aynı cemaatten, guruptan seçilmesi uygun olacaktır. Zîra, her topluluğun bakış açısı, hadiselere bakış açısı, kültürü ve hizmet tarzı farklı. Bu farklılıklar mutlaka hayata yansır.

Aynı düşünce, aynı hizmet tarzına sahip olanlar uyum içinde hayatlarını yürüteceği kesindir.

Farklı olanlar, birbirleriyle cedelleşir. Ki, bu tabiî bir durumdur. Zîra, zaten inandığı, düşündüğü ve bildiği tarz odur. “Dervişin fikri ne ise, zikri de odur” hakikati bunu ifade eder.

Dipnot:

1- İbn-i Mace, Nikâh, 6.

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