Ey dertsiz dostum; senin de “derdin olmalı!”

Bir eski bakan koltuğunda iken, “15 Temmuz’u yapanlar sizi rahat bırakır mı?” demişti.

“Madem onlar yapmadı da ne istediniz yüz binlerce masumdan? “Çocukları ağaç kökü yesinler!” diyecek kadar zıvanadan çıkmış zulüm örnekleri sergilemiştiniz. Ciddi hukuk ihlalleriniz uluslararası raporlara girmiş ve AHİM’den dönüyor! Milyonlarca dolar tazminat ödemeye mahkum edilmiş! Neden, neden?”

Bunu paylaştığım bir arkadaşım şu dönüşü yaptı: “Çok dertlisiniz, canınız yanmış olmalı. Orada maşasına değil paşasına bak diyor...” Evet, “dertsiz dostum! Çok dertliyim ve canım yanıyor!” Lâkin bu dert, bu meselede ne şahsım ne çoluk-çocuğum ve ne de akrabalarımdan birisinin yandığındandır! Yüz binlerce masum insanın dehşetli ve vahşet muameleye tabi tutulması canım yakmaya devam ediyor! Sizin mesajınız da canımı yaktı!

Eline silah almamış kişileri toptancı yaklaşımla “terörist” denilerek “iftira, yalan, su-i zan, gıybet, itibar cellatlığı!” yapıldığı için “Siz de dertli olmalı ve canınız yanmalı!” Mealen, “İftirayı işittiğinizde erkek ve kadın mü’minlerin kendi vicdanları ile hüsn-ü zanda bulunup ‘Bu, apaçık bir iftiradır’ demeleri gerekmez miydi?”1, “Velateziru vaziretun vizre uhra/Hiçbir günahkâr başkasının günahını yüklenmez.”2 “Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur.”3 hakikatlerince ve Peygamberimiz (asm) şöyle buyurduğu için siz de dertlenmeli ve canınız yanmalı:

“Müminler; birbirlerini sevmekte, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkat göstermekte tek vücut gibidir. O vücudun bir organı rahatsız olursa, diğer organlar da acı çekip uykusuz kalır.”4

Bediüzzaman’ın, “Nasıl ki, sen bir gemide veya bir hanede bulunsan, seninle beraber dokuz mâsum ile bir câni var. O gemiyi gark ve o haneyi ihrak etmeye çalışan bir adamın ne derece zulmettiğini bilirsin. Ve zalimliğini, semâvâta işittirecek derecede bağıracaksın. Hattâ birtek mâsum, dokuz câni olsa, yine o gemi hiçbir kanun-u adaletle batırılmaz.”5 tesbitiyle dertlenmeli, canınız yanmalı ve can havliyle bağırmalısınız! Yoksa, “Zalim şahısların harekatına fiilen, iltihaken ve iltizamen taraftar olup, mânen iştirak edip, musîbetin devamına sebebiyet” vermek değil!6

Dipnotlar:

1-Nûr Sûresi, 12.; 2-En’âm Sûresi, 6:164; vd; 3-Hûd Suresi, 113.; 4-Buhârî, Edeb, 27.; Cem’ul fevaid el Rudani, Edeb, 7820; Buhârî; Muslim.; 5-Mektubat, s. 254.; 6-bknz., Sözler, s. 158.