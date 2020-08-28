Hayatında deveyi görmemiş birisi, oturur vaziyette iken ona biner.

Birdenbire ayağa kalkan deve salına salına yürür. Adama sorarlar: “Böyle yolculuk nereye?” “Bindik bir alâmete, gidiyok kıyamete!”

Ey genç, “Nereye gidiyorsun?” sorusunu hiç kendine sordun mu? Nereden geldiğini bilmeyen, nereye gideceğini nasıl bilebilir ki! Yaşının birinci senesine git ve iki sene önce nerede olduğunu sor kendine! Gerçekten nerede idin?

“Âlem-i ervâhtan, rahm-ı mâderden, gençlikten, ihtiyarlıktan, kabirden, berzahtan, haşirden, köprüden geçen ebedü’l-âbâd tarafına bir yolculuktur.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sözler, s. 295)

“İşte ey nefs-i serkeş! Bil ki, o iki yolcu, biri mutî-i kanun-u İlâhî, birisi de âsi ve hevâya tâbi insanlardır. O yol ise, hayat yoludur ki, âlem-i ervâhtan gelip, kabirden geçer, âhirete gider. (Bediüzzaman, Sözler, s. 35)

Korona vesilesiyle herkes her istediği yere gidemiyor, giremiyor, değil mi? Yurtdışına çıkmak için size soruyorlar: Pasaportunuz, vizeniz var mı? Nereye gidiyorsunuz? Ne yapa- caksınız? Ne kadar kalacaksınız?

Şimdi ey genç adam! (Adam, Âdem’den gelir, insanoğlu demektir. Dolayısıyla da hanımlar için de kullanılır! Onun için hanımlar için de ilim adamı demek yanlış değildir…)

“Nereden geliyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Bu dünyada işiniz nedir? Reisiniz kimdir?

“Ey hikmet! Bu gördüğün insanlar, Sultan-ı Ezelinin kudretiyle, yokluk karanlıklarından, ziyadar varlık âlemine çıkarılan mahlûklardır. Sultan-ı Ezeli, bütün mevcudatı içinde biz insanları seçmiş ve emanet-i kübrayı bize vermiştir. Biz, haşir yoluyla saadet-i ebediyeye müteveccihen hareket etmekteyiz. Dünyadaki işimiz de, o saadet-i ebediye yollarını temin etmekle re’sü’l-malımız olan is- tidatlarımızı nemalandırmaktır. Ve şu azim insan kervanına, bundan sonra Sultan-ı Ezeliden risalet vazifesiyle gelip riyaset eden benim. İşte o Sultan-ı Ezelinin risalet beratı olarak bana verdiği Kur’ân-ı Azimüşşan elimdedir. Şüphen varsa al, oku!”

Şu halde, yol hazırlığı yapmak gerekir. Hem yol azığı, hem de varacağımız menzil için kalacak iyi, güzel bir yer için...