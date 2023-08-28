Ey idareciler, kendinize gelin!

Mehmet Akif’in Türkçe’ye çevirdiği; “Hz. Ali’nin Bir Devlet Adamına Emir-nâmesi”ni hepimiz okumalıyız.

Hak, hürriyet, adalet ve cumhuri sistemin bütün unsurlarını taşıdığından “dindar halk, hem de Avrupalı fikir ehli” de kelime kelime tahlil etmeli. Ta, ki, Asr-ı Saadette kurulan ve “manasız resim ve isimden ibaret olmayan hakiki reis-i cumhurları” ve İslamın “cumhuri” sistemin, “Hakikat-ı adaleti ve hürriyet-i şer’iyeyi taşıyan mana-yı dindar cumhuriyetin reisleri”ni1 öğrenelim! Okuyalım ki, “Avrupa, bizdeki cehalet ve taassup müsaadesiyle, Şeriatı-hâşâ ve kellâ-istibdata müsait zannedip”2 cahilane konuşup saldırmasın!

Hz. Ali’nin (kv) devlet adamlarına yüzlerce öğüdünü ihtiva eden mektubundan birkaç maddeyi özetleyerek aktaralım:

● Herkes birinci sınıf insan muamelesi görmeli ve eşit haklara sahip olmalıdır. ● Halka zulüm ve baskı yapılmamalı. ● İnsanlara öfkeyle değil, merhametle yaklaşılmalıdır. ● Kurallara uygun çalışan esnaf ve sanatkâr desteklenmeli. ● Devletin üst kademelerine, işten yılmayan, hatasında ısrarlı olmayan müşavirler atanmalı. ● Yönetimde adalet esas alınmalıdır. ● Adalet dağıtan hâkimlerin halka muhtaç edilmemesine özen gösterilmeli. ● Halk iki kısımdır. Bir kısmı mümin insanlardır ki bunlar senin din kardeşlerindir. Halkın bir kısmı da zimmîlerdir ki bunlar da tıpkı senin gibi Allah’ın kullarıdır. Reaya (halktan Müslüman olmayan kesim) ve beraya’nın (halkın vergi ve haraç vermeyen Müslüman ve hazır asker kısmı) alım gücü zorlanmamalı. ● Milletlerarası barış teklifleri kurallara uygun ise geri çevrilmemeli. ● İdareciler, İnsanlara muamelede, duygularıyla değil, akılları ile hareket etmeli. ● Verilen sözler mutlaka tutulmalıdır. ● Herkes eline, diline, beline ve öfkesine hâkim olmalı.3

“Bir ferdin hakkı toplum ve devlet için feda edilemez; delil olmaksızın hiç kimse suçlandırılamaz!” prensipleriyle “adalet-i hakikiye, adalet-i mahza, adalet-i tam”mı takip eden Hz. Ali’nin (kv) bu anlayışına ne kadar muhtacız!

Dipnotlar:

1-Beyanat ve Tenvirler, Enst./inter., s. 275.;

2-bknz., Age., s. 78.

3-https://ocakmedya.com/hz-alinin-yonetim-anlayisi-ve-devlet-adamlarina-ogutleri/