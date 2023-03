Ey kendini dindar telakki edenler!

1-7 Mart Yeşilay Haftası: Alkol, sigara ve uyuşturucu maddeler başta olmak üzere tüm kötü alışkanlıkların zararlarına dikkat çekilir. Hilâl-i Ahdar, yâni Yeşilay Cemiyeti, Rumî 5 Mart, Miladî 18 Mart 1920’de kuruldu.

Kurucuları arasında Said Efendi (Bediüzzaman Said Nursî, Dârul Hikmet’ül İslâmiye azâsı) şöyle seslenir: “Din yalnız iman değil; belki amel-i salih dahi dinin ikinci cüz’üdür. Acaba katl, zina, sirkat, kumar, şarap gibi hayat-ı içtimaiyeyi zehirlendiren pek çok büyük günahları işleyenleri onlardan men etmek için, yalnız hapis korkusu ve hükûmetin bir hafiyesinin görmesi tevehhümü kâfi gelir mi? O halde, her hanede, belki herkesin yanında daima bir polis, bir hafiye bulunmak lâzım gelir ki, serkeş nefisler kendilerini o pisliklerden çeksinler. İşte Risale-i Nur, amel-i salih noktasında, iman cânibinden, herkesin başında her vakit bir mânevî yasakçıyı bulundurur. Cehennem hapsini ve gazab-ı İlâhîyi hatırına getirmekle fenalıktan kolayca kurtarır. (Şuâlar, Enstitü/internet, s. 255.)

Şarap, alkol deyip geçmeyelim: Akıl hastanelerine yatanların yüzde 40 ilâ 50, genel tutuklamaların yüzde 50’sini alkol, temel sebebi oluşturmakta. İntiharda alkolün etkisi, içmeyenlere nisbetle 58 kat fazla. Ülkemizde her yıl kalp hastası olarak doğan çocukların büyük bölümüne alkol ve sigara kullanan anne ve babalarının sebep olduyor.

Müsbet konuların pek çoğunda listelerin en son sıralarında yer alırken, ne yazık ki, 800 milyon litreye yaklaşan (Tekel Özel) alkol tüketimi, 4 milyonu aşan alkoliği ve 13 milyon alkolle dostluk sürdüren insanı ile alkol sıralamasında dünya üçüncüsü (!) En az 20 milyon tiryakisi; yine en az 20 milyon pasif içicisi (toplam 40 milyon), yerlisi yabancısı ile 90 milyon kilo tütün tüketimi ile dünya dördüncüsü (!)

Eski Ulaştırma Bakanı ve Başbakan Binali Yıldırım, AKP döneminde rakı fabrikaları sayısının artışı ile övündü: Tekirdağ’da 2 rakı fabrikası vardı, bizim dönemimizde 18 tane var. 1 marka vardı, şimdi 7 marka! (15 Mart 2014 tarihli gazete ve sosyal medya)

Aman Allah’ım, aman! Dindar diye lanse edilen AKP’nin işlediği yüzlerce haltlardan yalnızca birisi bu! Ülkeyi bu hale çevirene daha da müsaade edecek misiniz ey kendini dindar telakki edenler?