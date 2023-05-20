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20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Ey Millet İttifak’lılar!..

Ali FERŞADOĞLU
20 Mayıs 2023, Cumartesi
Daha önce, şuursuz bazı fanatiklerin “yolsuz, müstebit/tek adamcı, hukuk, kanun dinleyemeyen, zorba, enflasyoncular” için “Ya Rabbi illa iktidar olsunlar!” diye dua etmenin şu anlama geldiğini yazmıştık: “Ya Rabbi, böyle bir iktidarı devam ettir ve başımıza taş yağdır!”

Bu seçimde, dessasane “tama (mala karşı açgözlülük), havf (korku) damarı ve sandık oyunları”nın sergilendiği, seçimin demokratik olmadığı tarafsız gözlemcilerce teyit edildi. Şimdi Millet İttifakı, fiili dua ile çok daha büyük bir performans sergilerken şu duayı da yapmalı: “Ya Rabbi! Şer zannettiğimiz hayır, hayır zannettiğimiz şer olabilir, diye buyuruyorsun. Sen bizim hakkımızda hayırlı ken ise, ne ise onu nasip et!” Ve ilave etmeli: “Ya Rabbi! Biz Kur’an’da haber verdiğin Hz. Mûsâ (as) gibi deriz: ‘Ey Rabbim! Dileseydin onları da beni de bundan önce helâk ederdin. Şimdi içimizden birtakım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helâk mı edeceksin?”1 diye el-aman, el-aman ile sana sığınıyoruz. İçimizdeki bir takım beyinsiz ve ferasetsizler uğruna bizi helak etme!”

Çoluk-çocuk, genç, ihtiyar duasına şunu da eklemeli: “Ya Rabbi! ‘Davranışları sebebiyle zalimlerin bir kısmını diğer kısmına yönetici yaparız.’2 ‘Biz bir ülkeyi yok etmek istediğimiz zaman, şımarık varlıklılarına emrederiz, onlar itaat etmeyip orada kötülük işlerler. Böylece, o ülke helaka müstahak olur, Biz de onu yerle bir ederiz.’3 mealinde buyurduğun veçh ile tevbe ettik, pişman olduk; bize zalim yöneticileri musallat etme!”

Samimi duruş, halis dualara meali şöyle olan âyet-i kerimeyi de katmalı: “Ya Rabbi! Mealen, ‘Kim Allah’tan korkarsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.”4 diye buyuruyorsun. Bizi yalnız Senden korkanlardan eyle! 

Fiili dualarımızı kavli dualarımız desteklemeli: “Allah’ın kullarından yalnız ilmiyle amel eden alimler haşyet eder, layıkıyla korkar.”5 “Benden yalnız Benden korkun.”6 sırrına masadak eyle!” Habibin (asm) “Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder”7 buyuruyorsun. Bilerek veya bilmeyerek bizi zalimlere ‘fiilen, iltihaken ve iltizamen’ yardımcı eyleme!”

Dipnotlar: 

1-A’raf Suresi, s. 155.; 

2-En’am Suresi, 129.; 

3-İsra Suresi, 16.; 

4-Talak Sûresi, 4.; 

5-Fatır Suresi, 28.; 

6-Nahl Suresi, 51.; 

7-Suyutî, Camiu’s-Sağir, h.no 8472, 

c.3 / 3578, İbn Asakir’den; Acluni, 

Keşfu’l-Hafa, h. no. 2380.

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