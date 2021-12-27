Eyvah, artık açlıkla terbiye edileceğiz!

Her gün zamlarla uyanıyoruz. 3-4 sene önce 22.5 TL’ye alınan beş kiloluk çiçek yağı, 120 TL olmuş. Emekliler geçim sıkıntısının en diplerinde, açlık korkusu çekiyor!

Bu dehşetli ekonomik kriz zalimleri desteklememize karşı bir belâ, bir musîbettir. “Ne yaptık ki!?” değil, “Ne yapmadık ki!?” diye soralım!

15 Temmuz’un siyasî ayağına halen dokunulmuyor. 20 Temmuz’da ise ilân edilen OHAL ile “terörist” ilân edilen masum insanlar oldu. Delilsiz, belgesiz, mahkemesiz, binlerce insanların hürriyetleri, çoluk-çocukları, işleri, şirketleri, malları ellerinden alındı. 60 bini (18 bini kadın, 700’ü emzikli bebek), tanıdığımız komşularımız, sıradan ev hanımları, esnaf! Bu yetmedi, bebek, hamile, yaşlı, ağır hasta, sakatlar da hapse atılmış. Peki, masumlarının, yaşlı anne-babalarının ne kabahati vardı?

Bu görülmemiş zulümlere seyirci kaldık! Bırakınız zulümlerini semavata işittirecek bağırmayı, bağıranları da durdurmaya çalıştık! İşte Resul-i Ekremin (asm) dilinde cezası:

“Kim bir zalime zulmünde yardım ederse, Allah o zalimi o yardım edene musallat eder.” (Suyutî, Camiu’s-Sağir, h. no 8472) Öyle zalimler ki, ahlâkı da, dini de, dindarlığı da, ekonomiyi de batırdılar! Kıtlık ve açlık ile karşı karşıyayız. Belâ ve musîbet uyarılarını dinlemedik, galiba Rabbimiz bizi açlıkla terbiye edecek:

“Nefis Rabbisini tanımak istemiyor; firavunâne kendi rububiyet istiyor. Ne kadar azaplar çektirilse, o damar onda kalır. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte, Ramazan-ı Şerifteki oruç, doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, abd olduğunu bildirir.

“Hadisin rivayetlerinde vardır ki: Cenâb-ı Hak nefse demiş ki: “Ben neyim, sen nesin?”

Nefis demiş: “Ben benim, Sen sensin.” Azap vermiş, Cehenneme atmış, yine sormuş. Yine demiş: “Ene ene, ente ente.” Hangi nevi azâbı vermiş, enâniyetten vazgeçmemiş.

Sonra açlıkla azap vermiş. Yani aç bırakmış. Yine sormuş: “Men ene? Ve mâ ente?”

Nefis demiş: “Ente Rabbiye’r-Rahîm., Ve ene abdüke’l-âciz.” Yani, “Sen benim Rabb-i Rahîmimsin. Ben senin âciz bir abdinim.” (Dürretü’l vaizin, Osman bin Hasan el-Havbevi, s. 25)