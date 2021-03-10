"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Farklı zaman boyutları ve Mi’rac

Ali FERŞADOĞLU
10 Mart 2021, Çarşamba
Kimi zihinler bir anda gerçekleşen Mi’rac mu’cizesini almıyor! Evvelâ bu bir mu’cize. Saniyen aynı süreyi farklı zamanlarda farklı zaman boyutlarında yaşamak mümkün…

Einstein bulduğu zaman izafiyetiyle (görelilik teorisiyle) zaman herkes için ve uzayın her katmanı için farklı işliyor! 

Kış kar ve bora fırtınasının altında iki adam farz edelim. Birisi sıcacık odasında, rahat koltuğunda bir saatlik güzel, tefekkürî bir film izlemesi ona bir dakika gelir. 

Hemen evin yanıbaşında dışarıda bir saat geçiren adama bu süre ona bir saattan çok daha fazla gelecektir. İşte, izafi, göreceli zaman budur! 

Zaman nasıl ölçülür? Dünya’nın kendi ekseni etrafında ve Güneş etrafındaki dönüşünü zamanı ölçmede başarılı bir şekilde kullanıyoruz. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünün süresini 24’e bölerek saatleri, saatleri 60’a bölerek dakikaları, dakikaları da 60’a bölerek saniyeyi gözlemleyebiliyoruz. Yani kısacası zamanın ilerleyişini Dünya’nın hareketini gözlemleyerek anlayabiliyoruz. Sezyum atomu 9 milyar kere titreşimi yaptığı zaman bir saniye geçmiş sayılır. En doğru zaman ölçümü bu şekilde yapılıyor. 

Kâinatın referansı ışık hızıdır. Einstein’e göre kâinatta tek değişmeyen şey ışık hızıydı.

Tabiatta tek değişmeyen şey ışık hızı olduğuna göre, peki ışık hızında (saniyede yaklaşık 300.000 km diyebiliriz) hareket etseydik? İşte bu durumda zamandaki hızımız sıfır olurdu. Yani zaman bizim için dururdu. Daha doğrusu zaman kavramı bizim için kalkardı. Zaman eğer 4. Boyut ise belki de ışık hızında başka bir boyuta geçerdik. Bunun cevabı bilinmiyor. Peki eğer ışık hızından fazla bir hızda olsaydık? O zaman zamanda geriye mi giderdik? Bunun da cevabı bilinmiyor… (https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/uzay-zaman-kavrami-zaman-herkes-icin-farkli-mi-isliyor/12179#ad-image-0) 

İşte Peygamberimiz (asm), Mi’rac mu’cizesi ile ışık hızı 300 bin kilometrenin 10, 100, 1000… üzeri arttırıldı; dünyada zaman durdu ve Peygamberimiz (asm) bir anda Mekke’den Kudüs’e ve oradan da 7 semavatı aşarak ve oralarda dolaşarak “sidretü’l-müntehâ” (Necm Sûresi, 14, 16.; vd.) denilen “son noktada bulunan sidre”ye, yani, “Hz. Peygamber’in (asm) Mi’rac Gecesi yanında ilâhî sırlara mazhar olduğu ağaç veya makam”a varmış, dönmüş gelmiş!

Okunma Sayısı: 158
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İlan ambargosu tepkiyle karşılandı

    Uygurlu Anneler Ankara’ya yürüyor: Sesimizi duyun

    Kudüs barış çınarıdır, yıkılmasın

    ‘Asıl artış 1-2 hafta sonra görülecek’

    Türkiye'de son 24 saat

    İsviçre'deki skandal peçe referandumuna bir tepki de BM'den

    'Rusya en çok Almanya'yı hedef alıyor'

    Olmayan haklara eylem paketi

    Hür medyaya ihtiyacımız var

    Son 51 yılın en sıcak 8. şubat ayını yaşadık

    Kutuplaştırmak fayda getirmez

    'CIA, Nijer'deki hava üssünü büyüttü'

    Myanmar'da tansiyon gün geçtikçe yükseliyor

    Türkiye'ye girmeye çalışan 11 kişi yakalandı

    'Suudi Arabistan topraklarını hedef alan saldırıları endişeyle karşılıyoruz'

    Senegal Cumhurbaşkanından sükunet çağrısı

    İngiltere'de 'Kraliyet'e yönelik tepkiler büyüyor: 'Monarşi kaldırılsın'

    Ağrı'dan Suriye'ye dualarla uğurlandılar

    ABD, Rusya'ya ''siber operasyon'' düzenleyecek iddiası

    Ekvator Ginesi'ndeki patlamada ölü sayısı 98'e yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İlan hakkımız hiç bu kadar gasp edilmemişti
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Mi’rac Gecesi’nde manevî yükselişler
    Abdullah ŞAHİN

    Manevî Mi’racımız
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Rabıta-i mevt ve Risale-i Nur
    M. Latif SALİHOĞLU

    İstanbul ve Anadolu’yu işgal toplantısı
    Ahmet BATTAL

    Katalogdan suç seçenler
    Ali FERŞADOĞLU

    Farklı zaman boyutları ve Mi’rac
    Faruk ÇAKIR

    Hoş geldin ölüm
    Risale-i Nur'dan

    Mi’rac, ikinci bir Kadir Gecesi hükmünde

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.