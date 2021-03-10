Farklı zaman boyutları ve Mi’rac

Kimi zihinler bir anda gerçekleşen Mi’rac mu’cizesini almıyor! Evvelâ bu bir mu’cize. Saniyen aynı süreyi farklı zamanlarda farklı zaman boyutlarında yaşamak mümkün…

Einstein bulduğu zaman izafiyetiyle (görelilik teorisiyle) zaman herkes için ve uzayın her katmanı için farklı işliyor!

Kış kar ve bora fırtınasının altında iki adam farz edelim. Birisi sıcacık odasında, rahat koltuğunda bir saatlik güzel, tefekkürî bir film izlemesi ona bir dakika gelir.

Hemen evin yanıbaşında dışarıda bir saat geçiren adama bu süre ona bir saattan çok daha fazla gelecektir. İşte, izafi, göreceli zaman budur!

Zaman nasıl ölçülür? Dünya’nın kendi ekseni etrafında ve Güneş etrafındaki dönüşünü zamanı ölçmede başarılı bir şekilde kullanıyoruz. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünün süresini 24’e bölerek saatleri, saatleri 60’a bölerek dakikaları, dakikaları da 60’a bölerek saniyeyi gözlemleyebiliyoruz. Yani kısacası zamanın ilerleyişini Dünya’nın hareketini gözlemleyerek anlayabiliyoruz. Sezyum atomu 9 milyar kere titreşimi yaptığı zaman bir saniye geçmiş sayılır. En doğru zaman ölçümü bu şekilde yapılıyor.

Kâinatın referansı ışık hızıdır. Einstein’e göre kâinatta tek değişmeyen şey ışık hızıydı.

Tabiatta tek değişmeyen şey ışık hızı olduğuna göre, peki ışık hızında (saniyede yaklaşık 300.000 km diyebiliriz) hareket etseydik? İşte bu durumda zamandaki hızımız sıfır olurdu. Yani zaman bizim için dururdu. Daha doğrusu zaman kavramı bizim için kalkardı. Zaman eğer 4. Boyut ise belki de ışık hızında başka bir boyuta geçerdik. Bunun cevabı bilinmiyor. Peki eğer ışık hızından fazla bir hızda olsaydık? O zaman zamanda geriye mi giderdik? Bunun da cevabı bilinmiyor… (https://www.elektrikport.com/teknik-kutuphane/uzay-zaman-kavrami-zaman-herkes-icin-farkli-mi-isliyor/12179#ad-image-0)

İşte Peygamberimiz (asm), Mi’rac mu’cizesi ile ışık hızı 300 bin kilometrenin 10, 100, 1000… üzeri arttırıldı; dünyada zaman durdu ve Peygamberimiz (asm) bir anda Mekke’den Kudüs’e ve oradan da 7 semavatı aşarak ve oralarda dolaşarak “sidretü’l-müntehâ” (Necm Sûresi, 14, 16.; vd.) denilen “son noktada bulunan sidre”ye, yani, “Hz. Peygamber’in (asm) Mi’rac Gecesi yanında ilâhî sırlara mazhar olduğu ağaç veya makam”a varmış, dönmüş gelmiş!