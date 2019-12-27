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27 ARALIK 2019 CUMA - YIL: 50

Fatiha tefsirinde Kur’ân mefhumları öğretilir (2)

Ali FERŞADOĞLU
27 Aralık 2019, Cuma
Keza, yüzlerce yerde: Semâvât ve arzı böyle muntazam halk eden bir Kadîr-i Mutlakın…

Mâdem küre-i arz, kabza-i tasarrufunda ve tedbîr ve tedvîrindedir; bilbedâhe arzın yüzünde yazılan ve icad edilen ve yerin meyveleri ve gàyâtı hükmünde olan masnuât dahi Onun kabza-i Rubûbiyetinde ve terbiyesindedir. (Bediüzzaman, Sözler, s. 555.)

● Alemin: Binlerce kez “Hikmetli mevcudât-ı âlemin, şu saray-ı âlemin Sâni-i Zülcelâli…” diye tekrarlanır. (Bediüzzaman, Sözler, s. 473.)

● Er-Rahmân-ı Rahîm: Rahmân-ı Rahîm olan şu mevcudâtın Sâni-i Zülcemâlinin rahmeti, saadet-i ebediyeyi gösteriyor. Evet, ni’meti ni’met eden, ni’meti nikmetlikten halâs eden ve mevcudâtı, firâk-ı ebedîden hâsıl olan vâveylâlardan kurtaran saadet-i ebediyeyi, o rahmetin şe’nindendir ki, beşerden esirgemesin. Çünkü, bütün nimetlerin re’si, reisi, gàyesi, neticesi olan saadet-i ebediye verilmezse, dünya öldükten sonra âhiret sûretinde dirilmezse, bütün nimetler nikmetlere tahavvül ederler. O tahavvül ise, bilbedâhe ve bizzarûre ve umum kâinatın şehâdetiyle, muhakkak ve meşhud olan rahmet-i İlâhiyenin vücudunu inkâr etmek lâzım gelir. Halbuki, rahmet, güneşten daha parlak bir hakikat-i sabitedir. (Bediüzzaman, Sözler, s. 481.)

Birden, Rahmân ismi Rezzak burcunda (yani mânâsında) bir şems-i tâbân gibi tulû etti, o âlemi baştan başa rahmet ziyasıyla yaldızladı.

Sonra, o âlem-i hayvânât içinde, etfal ve yavruların zaaf ve acz ve ihtiyaç içinde çırpındıkları, hazin ve herkesi rikkate getirecek bir karanlık içinde diğer bir âlemi gördüm. Birden, Rahîm ismi şefkat burcunda tulû etti. O kadar güzel ve şirin bir surette o âlemi ışıklandırdı ki, şekvâ ve rikkat ve hüzünden gelen yaş damlalarını, ferah ve sürura ve şükrün lezzetinden gelen damlalara çevirdi.

Elhasıl: Bin bir ism-i İlâhînin, kâinata müteveccih olan o esmâdan herbiri bir Âlemi ve o Âlem içindeki Âlemleri tenvir eden bir güneş hükmünde… (Bediüzzaman, Mektubat, s. 399.)

● Maliki kelimesi: Nasıl ki gayet mükemmel, bin bir çeşit erzak, etrafından celb edip içinde muntazaman istif ve ihzâr edilmiş depo ve iâşe ambarı ve dükkân, şeksiz bir fevkalâde iâşe ve erzak mâlikini ve sahibini ve memurunu bildirir.

“Sonra baktım ki, ben kendi kendime mâlik değilim. Birisi beni tecrübe ediyor. Yine evvelki vaziyette, o sahrâ-i azîmede, boğucu bulut altında yine ben kendimi gördüm. Daha başka bir yolda, bir sâik beni sevk ediyordu. (Bediüzzaman, Sözler, s. 503.)

● Yevmiddin: Allah’ın, dünya denilen büyük saatindeki yevm, sene, ömr-ü beşer, deverân-ı dünya… (Bediüzzaman, Sözler, s. 480.

“Ey Sâdıku’l-Va’di’l-Emîn! Ey Mâlik-i Yevmiddîn!..” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 359.)

Böylece, “yevmiye/günlük, yevmiye defteri, yevm, yevm-i mahşer…” diyerek bu kelimeyi iyice zihnimize yerleştirir.

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