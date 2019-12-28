Fatiha tefsirinde Kur’ân mefhumları öğretilir (3)

● Na’budu: Gördüm ki, namaz kıldığım o Bayezid Camii’ndeki cemaatle iştirakimi ve herbiri benim bir nevi şefaatçim hükmüne ve kıraatimde izhar ettiğim hükümlere ve dâvâlara birer şahit ve birer müeyyid gördüm. Nâkıs ubudiyetimi, o cemaatin büyük ve kesretli ibâdâtı içinde dergâh-ı İlâhiyeye takdime cesaret geldi. (Mektubat, s. 382.)

● Nestaiin: Herşey ve her zîhayat Ondan istiâne eder, medet bekliyor. (Bediüzzaman, Mektubat, s. 384.)

Kalbime geldi: Neden, yani, “Ben ibadet ve istiane ederim” denilmedi, nun-u mütekellim-i maal-gayr ile, yani, “Biz Sana ibadet ve istiane ederiz” demiş? (Bediüzzaman, Şuâlar, s. 530.)

“Bu tabirin istiane veya istimdat kelimelerine cihet-i tercihi, dâvet kelimesinin kullanış yerlerinden anlaşıldığı vecihle, onları belâlardan, zahmetlerden kurtarıp yardım edenler hazır bulunup, yalnız çağırmaları lâzımdır, fazla bir zahmete ihtiyaç olmadığına işarettir. İstiane ve istimdat kelimeleri ise yardımcıların… (Bediüzzaman, İşaratü’l-İ’caz, s. 186.)

● İhdina: Ey nefsim! Eğer hayat-ı dünyevîyeyi gàye-i maksad yapsan ve ona dâim çalışsan, en ednâ bir serçe kuşunun bir neferi hükmünde olursun. Eğer hayat-ı uhreviyeyi gàye-i maksad yapsan ve şu hayatı dahi ona vesîle ve mezraa etsen ve ona göre çalışsan, o vakit hayvanâtın büyük bir kumandanı hükmünde ve şu dünyada Cenâb-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri olursun. “İşte sana iki yol. İstediğini intihab edebilirsin. Hidâyet ve tevfîkı Erhamü’r-Râhimînden iste. (Bediüzzaman, Sözler, s. 29.)

● Sırat-ı müstakîm: İşte, ey birâder! Bu dalâletin yolu, mahiyeti şöyledir.

Tekrar yine geliriz. Bu kere tarîkımız sırat-ı müstakîmdir, hem imânın yoludur. Delil ve imamımız, inâyet ve Kur’ân’dır. (Bediüzzaman, Sözler, s. 682.)

Sırât-ı müstakîm olan Kur’ân yolunu göstersin. (Bediüzzaman, Sözler, s. 719.)

● Ellezine en’amte aleyhim” ile işaret olunan üçüncü yol ise, sırat-ı müstakîm ehli olan ehl-i Kur’ân’ın cadde-i nurâniyesidir ki, en kısa, en rahat, en selâmet ve herkese açık, semâvî ve Rahmânî ve nurânî bir meslektir. (Sözler, s. 503.)

● ”Gayr-i mağdub” ile işaret olunan ikinci yol, esbâbperestlerin ve vesâite icad ve tesir verenlerin, meşâiyyun hükemâsı gibi, yalnız akıl ile, fikir ile hakikatü’l-hakàika ve Vâcibü’l-Vücudun mârifetine yol açanların mesleğidir. (Bediüzzaman, Sözler, s. 503.)

● “Dallin” ile işaret olunan evvelki yol, tabiata saplananların ve tabiiyyun fikrini taşıyanların mesleğidir ki, onda hakikate ve nura geçmek için ne kadar müşkülât olduğunu hissettiniz. (Bediüzzaman, Sözler, s. 503.)