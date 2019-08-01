"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Ferasetli mü’min -1

Ali FERŞADOĞLU
01 Ağustos 2019, Perşembe
Ufuk açması için Hubble teleskobu ve termal kameralar hakkında NASA’dan bazı bilgiler aktaralım: “Hubble en gelişmiş teleskop olarak atmosferin yol açtığı görüntü kaybı ve ışık kirliliğinden etkilenmeden, engelsiz olarak görüntüleri iletir. Yıldızlara, gezegenlere veya galaksilere gitmiyor. Dünyanın etrafında yaklaşık 27358.85 km hızla dolanırken güçlü optikleri ile uzayın fotoğraflarını çekiyor.

Hubble, çok uzak bir geçmişi, yani dünyadan 13.4 milyar ışıkyılı uzaklıkta konumları gözlemledi. NASA, Hubble ile büyük patlama teorisinin temelini sağlayan “genişleyen kâinat teorisi”ni doğruladı.

Hubble, çeşitli metaller bir araya getirilmiş, lazer ve sair elektro-manyetik dalgalar takılarak terbiye, yani dizayn edilmiş.

Kâinattaki herşeyin ve enerji boyutlarının özeti olan insan kalp/dimağ, beyin vsb, duygularını eğitir ve terbiye ederse, bize göre gayb olan âlemlerden bilgi getirebilir.

Gece görüş dürbünü, termal kamera ise şudur: Göz, ışıkla görür. Görülebilir ışık seviyesi azaldıkça görüş seviyesi de azalır. Işık tamamen kaybolduğunda-buna zifiri karanlık denir-artık çıplak gözle görmek mümkün olamaz. İşte, insan gözünün göremeyeceği kadar karanlık ortamlarda çevresini görmeyi sağlayan cihazlara “Gece Görüş Sistemleri“ denilir. 

Bunlar:

1- Termal görüntüleme: Isıya duyarlı.

2- Görüntü geliştirme: Hiç ışık olmayan-zifiri karanlık-ortamlarda ise kızılötesi (infrared) ışık kaynağından yayılan ışık yardımı ile ortamda çıplak gözle görülemeyen bir aydınlatma sağlar. Cihaz içerisindeki görüntü geliştirme tüpü yardımı ile toplanarak insan gözünün görebileceği seviyeye yükseltilerek göze aktarılır. Yeni nesil gece görüş sistemlerinin birçoğunda kızılötesi ışık kaynakları cihazın üzerinde bulunmaktadır. Kızılötesi ışık, ışık kaynağından bir miktar uzaklaşıldığında çıplak gözle görülemez sadece bu cihazlarla-gece görüş dürbünleri-bakıldığında görülebilir.

İşte müceddidler, asfiyalar, hakikî âlimler, kutuplar (zamanın en büyük âlimi ve velisi), ferasetli mü’minler teleskop veya termal kameralar gibidirler. Lazer ışınları veya optik kameralar gibidir. Karanlıktaki şeyleri de görürler.

“Hem de nazar-ı dikkate almak lâzımdır ki: Kim birşeyde çok tevaggul etse, galiben başkasında gabîleşmesine sebebiyet verir.” (Muhakemat, Risale-i Nur Enstitüsü, İnternet s. 15.)

Okunma Sayısı: 161
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı

    ABD, Zarif'i de yaptırım listesine ekledi

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır

    Şehit Bedirhan Bebek unutulmadı...

    Merhametsiz bir dünyayı nasıl onaracağız?

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz

    Sınır yoksulluk olsun

    Fethiye'deki renk değişiminin nedeni belli oldu

    Yabani hayattan ilginç kareler

    Sudan'da ölü sayısı 6'ya yükseldi

    Yılın futbolcusu ve teknik direktörü adayları belli oldu

    Kutsal topraklarda Hac mevsimi coşkusu...

    Fenerbahçe, Real Madrid'e de yenilerek Audi Kupası'nı 4. tamamladı

    Bakan mevsimlik işçileri ziyaret etsin

    Öztrak'tan CHP'li belediyelerdeki akraba atamalarına ilişkin açıklama

    "Ülkeyi sıkıntıya sokalım düşüncesinde değiliz"

    Erdoğan, sivil plâkalı araçla Bahçeli’nin evine gitti

    Devlet, eleştiriye tahammül etmeli

    Güleçyüz’e takipsizlik

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Söyletmen, urun” zihniyetine cevap
    Genel

    Baskı altındaki yargı vicdanı adalet dağıtamaz
    Genel

    İfade hürriyeti demokrasinin asgarî teminatı
    M. Latif SALİHOĞLU

    AYM’nin Akademisyenler Bildirisi kararı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    İnsanda Ya-sin Sûresi yazılı mıdır?
    Ahmet BATTAL

    Ötekinin özeleştirisine katkı
    Genel

    Rusya'daki orman yangınında bilanço ağır
    Risale-i Nur'dan

    Açılmaz düğümler O’nun iradesiyle açılır
    Mikail YAPRAK

    Yeni Asya yine ‘12’den vuracak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.