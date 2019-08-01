Ferasetli mü’min -1

Ufuk açması için Hubble teleskobu ve termal kameralar hakkında NASA’dan bazı bilgiler aktaralım: “Hubble en gelişmiş teleskop olarak atmosferin yol açtığı görüntü kaybı ve ışık kirliliğinden etkilenmeden, engelsiz olarak görüntüleri iletir. Yıldızlara, gezegenlere veya galaksilere gitmiyor. Dünyanın etrafında yaklaşık 27358.85 km hızla dolanırken güçlü optikleri ile uzayın fotoğraflarını çekiyor.

Hubble, çok uzak bir geçmişi, yani dünyadan 13.4 milyar ışıkyılı uzaklıkta konumları gözlemledi. NASA, Hubble ile büyük patlama teorisinin temelini sağlayan “genişleyen kâinat teorisi”ni doğruladı.

Hubble, çeşitli metaller bir araya getirilmiş, lazer ve sair elektro-manyetik dalgalar takılarak terbiye, yani dizayn edilmiş.

Kâinattaki herşeyin ve enerji boyutlarının özeti olan insan kalp/dimağ, beyin vsb, duygularını eğitir ve terbiye ederse, bize göre gayb olan âlemlerden bilgi getirebilir.

Gece görüş dürbünü, termal kamera ise şudur: Göz, ışıkla görür. Görülebilir ışık seviyesi azaldıkça görüş seviyesi de azalır. Işık tamamen kaybolduğunda-buna zifiri karanlık denir-artık çıplak gözle görmek mümkün olamaz. İşte, insan gözünün göremeyeceği kadar karanlık ortamlarda çevresini görmeyi sağlayan cihazlara “Gece Görüş Sistemleri“ denilir.

Bunlar:

1- Termal görüntüleme: Isıya duyarlı.

2- Görüntü geliştirme: Hiç ışık olmayan-zifiri karanlık-ortamlarda ise kızılötesi (infrared) ışık kaynağından yayılan ışık yardımı ile ortamda çıplak gözle görülemeyen bir aydınlatma sağlar. Cihaz içerisindeki görüntü geliştirme tüpü yardımı ile toplanarak insan gözünün görebileceği seviyeye yükseltilerek göze aktarılır. Yeni nesil gece görüş sistemlerinin birçoğunda kızılötesi ışık kaynakları cihazın üzerinde bulunmaktadır. Kızılötesi ışık, ışık kaynağından bir miktar uzaklaşıldığında çıplak gözle görülemez sadece bu cihazlarla-gece görüş dürbünleri-bakıldığında görülebilir.

İşte müceddidler, asfiyalar, hakikî âlimler, kutuplar (zamanın en büyük âlimi ve velisi), ferasetli mü’minler teleskop veya termal kameralar gibidirler. Lazer ışınları veya optik kameralar gibidir. Karanlıktaki şeyleri de görürler.

“Hem de nazar-ı dikkate almak lâzımdır ki: Kim birşeyde çok tevaggul etse, galiben başkasında gabîleşmesine sebebiyet verir.” (Muhakemat, Risale-i Nur Enstitüsü, İnternet s. 15.)