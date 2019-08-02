Ferasetli Mü’min - 2

Bediüzzaman, engin bir kariha, sınırları belli olmayan “kesbî ve vehbî” ilimlere mazhar / ilimde derinlik sahibi olarak gece sabahlara kadar da tefekkür ve ibadetle meşgul olan kameralar gibidir. Gece görüş dürbünü gibidir. Esma-i Hüsna’dan Habir isminde terakki etmiş denilebilir.

Meleklere imanı, meleklerin özelliklerini en ince detaylarına kadar anlatmıştır. Dolayısıyla, kalbî, manevî Hubble teleskobu veya gece görüş dürbünü gibidir; onlardan gelen ilhamları net olarak alır.

Göz ışık olmaksızın göremez. Akıl, kalb iman ve Kur’ân nuru olmaksızın göremez. Ferasetli mü’min, özellikle öngörüsü güçlü Nur Talebesi dediğimizde aklımıza şu vasıflar gelmelidir: Bunlar ilim, iman nuruyla bakarlar, bakmalıdırlar.

“Risaletü’n-Nur bu asrı, belki gelen istikbali tenvir edebilir bir mu’cize-i Kur’âniye olduğunu çok tecrübeler ve vakıalarla körlere de göstermesinin” (Kastamonu Lâhikası, s. 8.) bir boyutu ve bir ifadesidir. Onu “anlayarak ve kabul ederek okuyan” feraset sahibi gerçek bir mü’min olur ve hadiseleri daha önceden sezer, keşfeder.

İşte, bir mü’min, iman esaslarını, Esma-i Hüsna’yı ne kadar tefekkür ederse, bilgisi, ufku o kadar genişler, imanı, yani, feraseti o nisbette artar. Dünya çapında bilgin meseleleri hads ile, ani bir sezgi (kalbi) ile doğru olarak kavrar. Ve dünyaya meydan okuyabilir:

“İmân hem nurdur, hem kuvvettir. Evet, hakikî imânı elde eden adam, kâinata meydan okuyabilir ve imânın kuvvetine göre, hâdisâtın tazyikàtından kurtulabilir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, s. 284.)

Ve nitekim Bediüzzaman hakkalyakin (yaşama derecesinde kesin bir bilme) ile, iman ilmi ile, tahkiki iman ile Avrupa’nın bütün filozoflarına meydan okumuş, fikirlerini çürütmüştür:

“Kur’ân-ı Hâkîmin kuvvetiyle, sizin dinsizleriniz dahil olduğu halde bütün Avrupa’ya meydan okuyorum. Bütün neşrettiğim envâr-ı imaniye ile, onların fünun-u müsbete ve tabiat dedikleri muhkem kalelerini zir ü zeber etmişim. Onların en büyük dinsiz filozoflarını hayvandan aşağı düşürmüşüm. Dinsizleriniz dahi içinde bulunan bütün Avrupa toplansa, Allah’ın tevfikiyle, beni o mesleğimin bir meselesinden geri çeviremezler, inşaallah mağlûp edemezler…” (Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 74)

