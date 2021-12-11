Fitne lavları saçanlardan nasıl korunabiliriz?

Zaman zaman duyarız: “Filanca yanardağ harekete geçti!” Yanardağlar, büyük bir gürültüyle patlayarak etrafına “Kor halindeki kızgın çığ” denen kül, toz ve gaz karışımını 10 km uzaklığındaki mesafelere püskürtürler.

Yanardağların bir kısmı pasif (sönmüş), bazıları aktiftir. Fitne-fesatçılar da böyledir: Bir kısmı pasif, bir kısmı aktiftir. Aktif fitneciler kimlerdir? Deccalizmin/ Süfyanizm/ Kemalizmin kolları ‘gizli ifsat, ahlâksızlık ve mason komiteleri; ehl-i dünyanın hafiye/ajan ve propagandacıları”, sosyal medya trolleridir! Bunlar; iftira, yalan, gıybet, su-i zan, öfke, adavet, yeis, endişe, korku” püskürtürler.

Dahildeki aktif fitnecileri, “şahs-ı manevî” pasifleştirir. Ne var ki, “nefis ve hevâ ve his ve vehim” gibi içlerdeki nefret mağmalarını harekete geçiren şeytan-ı ins ve cin olumsuz duygu lavlarını “şu zayıf damarlarla” püskürtür:

● “Kiminin hırs-ı intikamını” işletir, vasıta eder.

● Kiminin hırs-ı câhını işletir. (Makam, mevki, şan, şöhrete düşkünlüklerini…)

● Kiminin tamahını, işletir. (mal, mülk, para ile avlar, aldatır, kendine alet eder.)

● Kiminin humkunu, ahmaklığını işletir. (Meselenin aslını, hakikatini, batnını, kaynağını, sebebini bilmeyen, işin nereye gideceğini hesap edemeyenleri kullanarak düşmanlık besletir, vs.)

● Kiminin dinsizliğini” kullanır, işletir.

● Hattâ en garibi, kiminin de taassubunu işletip siyasetine vasıta ediyor.” (Bediüzzaman, ESDE, Hutuvat-ı Sitte, s. 449) Mutaassıp, hak ve hürriyetleri, adalet ile medeniyet projesi olan AB’ye körü körüne karşı gelir ve Deccalizmin/ Süfyanizmin anayasasını, kanunlarını alkışlar.)

Peki, bu fitne-fesat lavları saçanlardan nasıl korunabiliriz?

“Sizler, ara sıra, İhlâs -laakal 15 günde bir- ve İktisat lem’alarını ve bazan Hücumat-ı Sitte Risalesi’ni mabeyninizde beraber okumalısınız… Dikkat ediniz, bu yeni fırtına sizin tesanüdünüzü bozmasın.” (Kastamonu Lâhikası, internet, s. 172)

Beraber okumakla kimin nasıl tuzağa düşebileceği ve bunların nasıl çelineceği anlaşılır, kontrol ile tedbir alınır.

Ve fitnelerden kurtuluş, şahs-ı maneviye, cemaate, meşverete tabi olmakla mümkün. Zira, şahs-ı maneviden ayrılanı kurtlar, ifsat komiteleri, dessas zalimleri kapar!