Gazetelerin iki mühim vazifesi

Matbuat/basın-yayın/medya, ediplik/yazarlık/gazetecilik, “Habir, Mürsil, Rab, Mütekellim” başta olmak üzere sair ilgili Esma-i Hüsna’ya dayanır.

“Kıssa”, Hz. Adem’den (as) başlayıp hatemü’l-enbiya olan Hz. Muhammed (asm), kavim ve milletleriyle ilgili yaşanmış doğru, ibretli haber ve hikâyeleri demektir. Kur’ân’ın yaklaşık üçte biri “kıssa”lardır.

İlk haberci Hz. Adem’dir (as). Habir-i Mutlak ve Mütekellim-i Ezeli’den gelen emir ve nehiyleri tebliğ etti. Peygambelere sahifeler indirilmiştir. Çoğulu suhuftur. Gazetenin adı “sahaf” gazetecinin adı da bu kökten gelen “sahafi’dir. 114 Sûreden birisinin ismi “Kalem Sûresi”dir.

Keza, Peygamberimiz (asm), Mütekellim-i Ezeli’den aldığı “müjdeleyici ve sakındırıcı” Vahyi, mektuplar/lâhikalarla zamanın kral, imparator ve reislerine de tebliğ etmiştir.

Mektubat, Kastamonu, Emirdağ, Barla Lâhikalarıyla Asr-ı Saadet tebliğ ve irşad modelini çağımıza taşıyan Bediüzzaman; tebliğ dersini de Rasulullah’tan (asm) almıştır.

Ve matbuata/basın yayına/medyaya hem fiilî, hem ilmî ve fikrî olarak büyük önem vermiştir. Müslümanın basın-yayın ahlâk ilkesi belirlenmiştir.

İşte, “Risale-i Nur, bu mübarek vatanın mânevî bir halâskârı (kurtarıcısı) olmak cihetiyle; şimdi iki dehşetli mânevî belâyı defetmek için matbuat âlemi ile tezahüre başlamak, ders vermek zamanı geldi veya gelecek gibidir zannederim. (Bediüzzaman, Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s. 189; Mektubat, s. 467)

Çağımızın en önemli iletişim, hatta eğitim ve terbiye vasıtası matbuat, gazete olduğunu nazara vermiş; 12 gazetede makaleler yayınlamış, gazete çıkarma teşebbüsünde bulunmuştur.

“Gazeteler iki vazife-i mühimmeyi deruhte etmiştir (yüklenmiştir).

Çünkü, iki rütbeye mazhar olmuştur: Birincisi dellâlü’l-mehasinü ve’l-meayib (ayıpları ve güzellikleri ilân), yani, gidişattaki müsbet-menfi/olumlu ve olumsuz gelişmeleri duyurup halkı bilgilendirmek. İkincisi hatibü’l-umumî (herkes adına konuşan) veyahut mürebbiyyü’l-efkâr ile hatîb-i umumî ve mürebbî-i efkâr olmak. (Bediüzzaman, ESDE, Nutuk, Yeni Asya Neşriyat, Mart 2009, s. 187)

İşte Yeni Asya, Bediüzzaman’ın Kur’ân ve Sünnet-i Seniyye’den istihraç ettiği “Basın Ahlâk İlkeleri” çerçevesinde yayın yapan tek gazetedir. Ki, kurulları, vazifelileri, hatta okuyucuları bile satır satır takip etmekte, yanlış anlaşılmaları, hatta “kelime” de tashih ile düzeltiyor.