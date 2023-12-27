Gazze’nin gazını almak ve cihad-ı mânevî

Cihad ve maddi-mânevi çeşitlerini bilmeden; “silahlı cihad” çığırtkanlığı yapanlara kulak asmayız! İktidarında resmi tedbirler almayıp “şov” peşinde koşması, Gazze’nin gazını almaya yönelik bir riyakârlık değil midir?

Evet, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’de cihad, maddi ve mânevi olmak üzere iki boyutlu olarak tarif edilmiştir. Peygamberimiz (asm) buna, “Mücahid nefsiyle cihad edendir”1 “Mümin kılıcı ve diliyle cihad eder”2 “Müşriklere karşı mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle cihad edin”3 “Cihadın en faziletlisi zalim sultanın yanında hakkı söylemektir.”4 “Kim onlarla eliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla diliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mümindir”5 hadisleriyle işaret eder. Ve keza, silahlı cihada, savaşa çıkmakta olan İslâm ordusuna katılmak için gelen birine annesinin ve babasının hayatta olup olmadığını sorarak hayatta olduklarını öğrenmesi üzerine, “O halde onlara hizmet yolunda cihad et”6 buyurması, Hz. Âişe’nin, “Ey Allah’ın resulü! Görüyoruz ki cihad amellerin en faziletlisidir; öyleyse biz de cihad etmeli değil miyiz?” diye sorması üzerine, “Sizin için cihadın en faziletlisi makbul hacdır”7 şeklinde cevabı cihadın kapsam ve yöntemlerini göstermesi bakımından önemlidir.

“Cihad, hayatın gayesi olarak Allah’a kulluk etmek, Allah ve resulünün koyduğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uygulanmasına çalışmaktan İslâm’ı diğer insanlara tebliğe, İslâm ülkesini ve müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunma ve bu konuda gerektiğinde savaşmaya kadar kapsamlı bir anlam” taşır.8

Müjdeler olsun bize ki, elimize silah almadan “gazi veya şehid” olmak mümkün: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur. Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”9

İşte bize bir değil, “100 şehid” sevabı kazanmanın cihad/savaş yolunu açmıştır. Bu herhangi bir alimin yorumu veya çıkarımı değil, doğrudan doğruya Peygamberimizin (asm) sözüdür.

Mânevi cihad hazırlıkları yapmadan “Silahlı cihada gidelim!” deyip çığırtkanlık yapan sözde mücahidlere, “Buyurun, gidelim!” teklifini yapınız; hemen kıvıracaklardır! Can ve mal kaybının olmadığı cihad-ı mâneviyi ifa etmeyen “cihad-ı maddiye” mi gider?!

Dipnotlar:

1-Tirmizî, “Feżâʾilü’l-cihâd”, 2.; 2-Müsned, III, 456.; 3-Müsned, III, 124; vd.; 4-Ebû Dâvûd, “Melâḥim”, 17; vd.; 5-Müslim, Îmân, 80.; 6-Buhârî, “Cihâd”, 138.; 7-Buhârî, “Cihâd”, 1.; 8-https://islamansiklopedisi.org.tr/cihad.; 8-Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 1:6, vd.