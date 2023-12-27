"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazze’nin gazını almak ve cihad-ı mânevî

Ali FERŞADOĞLU
27 Aralık 2023, Çarşamba
Cihad ve maddi-mânevi çeşitlerini bilmeden; “silahlı cihad” çığırtkanlığı yapanlara kulak asmayız! İktidarında resmi tedbirler almayıp “şov” peşinde koşması, Gazze’nin gazını almaya yönelik bir riyakârlık değil midir?

Evet, Kur’an ve Sünnet-i Seniyye’de cihad, maddi ve mânevi olmak üzere iki boyutlu olarak tarif edilmiştir. Peygamberimiz (asm) buna, “Mücahid nefsiyle cihad edendir”1 “Mümin kılıcı ve diliyle cihad eder”2 “Müşriklere karşı mallarınız, nefisleriniz ve dillerinizle cihad edin”3 “Cihadın en faziletlisi zalim sultanın yanında hakkı söylemektir.”4 “Kim onlarla eliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla diliyle cihad ederse o mümindir, kim onlarla kalbiyle cihad ederse o mümindir”5 hadisleriyle işaret eder. Ve keza, silahlı cihada, savaşa çıkmakta olan İslâm ordusuna katılmak için gelen birine annesinin ve babasının hayatta olup olmadığını sorarak hayatta olduklarını öğrenmesi üzerine, “O halde onlara hizmet yolunda cihad et”6 buyurması, Hz. Âişe’nin, “Ey Allah’ın resulü! Görüyoruz ki cihad amellerin en faziletlisidir; öyleyse biz de cihad etmeli değil miyiz?” diye sorması üzerine, “Sizin için cihadın en faziletlisi makbul hacdır”7 şeklinde cevabı cihadın kapsam ve yöntemlerini göstermesi bakımından önemlidir.  

“Cihad, hayatın gayesi olarak Allah’a kulluk etmek, Allah ve resulünün koyduğu ölçülerin fert ve toplum hayatına uygulanmasına çalışmaktan İslâm’ı diğer insanlara tebliğe, İslâm ülkesini ve müslümanları her türlü tehlike ve saldırılara karşı savunma ve bu konuda gerektiğinde savaşmaya kadar kapsamlı bir anlam” taşır.8  

Müjdeler olsun bize ki, elimize silah almadan “gazi veya şehid” olmak mümkün: “Mahşerde ulema-i hakikatin sarf ettikleri mürekkep şehidlerin kanıyla muvazene edilir, o kıymette olur. Bid’aların ve dalâletlerin istilâsı zamanında Sünnet-i Seniyyeye ve hakikat-i Kur’âniyeye temessük edip hizmet eden, yüz şehid sevabını kazanabilir.”9  

İşte bize bir değil, “100 şehid” sevabı kazanmanın cihad/savaş yolunu açmıştır. Bu herhangi bir alimin yorumu veya çıkarımı değil, doğrudan doğruya Peygamberimizin (asm) sözüdür. 

Mânevi cihad hazırlıkları yapmadan “Silahlı cihada gidelim!” deyip çığırtkanlık yapan sözde mücahidlere, “Buyurun, gidelim!” teklifini yapınız; hemen kıvıracaklardır! Can ve mal kaybının olmadığı cihad-ı mâneviyi ifa etmeyen “cihad-ı maddiye” mi gider?!

Dipnotlar:

1-Tirmizî, “Feżâʾilü’l-cihâd”, 2.; 2-Müsned, III, 456.; 3-Müsned, III, 124; vd.; 4-Ebû Dâvûd, “Melâḥim”, 17; vd.; 5-Müslim, Îmân, 80.; 6-Buhârî, “Cihâd”, 138.; 7-Buhârî, “Cihâd”, 1.; 8-https://islamansiklopedisi.org.tr/cihad.; 8-Gazâlî, İhyâu Ulûmi’d-Dîn, 1:6, vd. 

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

    Ateşli çocuğu okula göndermeyin

    Hastalar kovid mi grip mi belli olmuyor

    Her gün en az 106 çocuk öldürüldü

    Bilgi ve veri okuryazarlığında sondan üçüncüyüz

    Bütçe açığı borçla kapatılacak

    Faize her saat 3 milyon dolar

    Hukuk devletinde böyle şey olmaz

    Muhammed Salah: Lütfen onları unutmayın

    Akademik özgürlükte diplerdeyiz

    Papa: Barış için dua edelim

    Gazze yoğun saldırı altında

    'Muhtar kendisine teslim edilen tebligatı götürmekten sorumlu değildir'

    Gazzeli çocuklar: "Yaşamak istiyoruz", "Nerede uyuyacağız?"

    Proje eksik, yapı malzemesi yetersiz, işçilik hatalı...

    'Tel Aviv zorlu bir geri sayım beklemeli'

    Euro-Med, İsrail'in infazlarını UCM'ye gönderdi

    Japonya: Terör örgütü PKK'yı ve eylemlerini kınıyoruz

    Ukrayna: Novoçerkassk çıkarma gemisini vurduk

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Pençe-Kilit’te ezber bozan yorumlar
    Risale-i Nur'dan

    İnsana en lâzım iş, en mühim vazife...
    Cevher İLHAN

    Şehitler üzerinden siyaset
    M. Latif SALİHOĞLU

    En şiddetli zelzele
    Prof. Dr. İlyas Üzüm

    Dört mezhebin içtihatları tükenmez bir define
    Sebahattin YAŞAR

    Yüzü güldürmeyen kazanmaklar
    Raşit YÜCEL

    Kumarın adı
    Ali FERŞADOĞLU

    Gazze’nin gazını almak ve cihad-ı mânevî
    Orhan Ali YILMAZ

    Yeni Türkiye Yüzyılı: TÜİK’e göre kazanıp ENAG’a göre harcamak...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.