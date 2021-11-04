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4 KASIM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Gerçek laiklik Müslümanlardan öğrenilmiştir!

Ali FERŞADOĞLU
04 Kasım 2021, Perşembe
Gerçek hürriyetçi demokratik ülkelerde tarif edilen ve uygulanan gerçek laiklik, “devletin mutlak tarafsızlığı, yani, bütün din ve mezhepler karşısında tarafsız tavır alması, başta din ve vicdan olmak üzere bütün hak ve hürriyetlere saygı göstermesi, onların şemsiyesi” olmasıdır.

Dolayısıyla İslâmiyet gerçek laikliği reddetmez. Çünkü, kendi malıdır ve Müslümanlardan öğrenilmiştir! İsmi hariç, onu İslâmiyet ihya etmiştir. Zirâ, laikliğin ruhu “Şeriattandır; hayatı da ondandır. Fakat ilcâ-i zarûretle teferruat olabilir, muvakkaten muhâlif düşsün. Hem de, her ne hâl ki, meşrûtiyet zamanında vücuda gelir! Meşrûtiyetten neş’et etmesi lâzım gelmez. (Münâzarât, s. 38) Laikliğin yanlış anlaşılması, uygulanması onun suçu değil ve onu bağlamaz! 

Peki, İslâmiyet gerçek laikliğe nasıl bakıyor, onu nasıl ihtiva ediyor? Evet, gerçek laiklik, din ve vicdan hürriyetidir, bütün inançlara tarafsız yaklaşır, onların şemsiyesi ve garantisidir.  

Kadere iman, “cüz’î ihtiyarî” denen “hür iradeyi” gerektirir. Yani, sorumlu olduğumuz her meselede şahane serbestiz. Hür irade, bize verilen en temel, olmazsa olmaz insanî bir haslettir. Zira, “Hürriyet, imânın bir hassasıdır (özelliğidir).” (Hutbe-i Şâmiye, s. 67) 

Allah’ın (cc) insanlara tam bir din ve vicdan hürriyeti verdiğinin Kur’ân’daki birkaç delili mealen şöyle:  

“Dinde zorlama yoktur...” (Bakara Sûresi, 256) Herkesin inanç hususunda da serbest olduğu bildirmiştir: 

“Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzündekilerin hepsi elbette iman ederlerdi. O halde sen, inanmaları için insanları zorlayacak mısın?” (Bakara Sûresi, 256) 

Allah (cc), insana, Kendisini inkâr hürriyeti bile vermiştir:  

“Sizi yaratan O’dur. Böyle iken, kiminiz kâfir olur, kiminiz mü’min.” (Tağabun Sûresi, 2) 

“De ki, bu Kur’ân, Rabbinden gelen bir haktır. Dileyen iman etsin, dileyen kâfir olsun.” (Kehf Sûresi, 29)  

İşte imanı bu hakikatlerle ve âyetlerle yoğrulan, “Asıl mü’min hakkıyla hürdür. Sâni-i âleme abd ve hizmetkâr olan, halka tezellüle (yaratılanların aşağılamasına, onlara yaltaklanmasına) tenezzül etmemek gerektir. Demek imâna ne kadar kuvvet verilse, hürriyet o kadar kuvvet bulur” (Hutbe-i Şâmiye, s. 103)  

Evet, düşünce, inanç, iman insanın tercihine bırakılmıştır. 

Gerçek laiklik de “düşünce, din ve vicdan” hürriyetidir; dinlerin, hak ve hürriyetlerin şemsiyesi ve garantisidir. 

İşte Kur’ân, işte Asr-ı Saadet, işte gerçek laiklik ve işte hakikî mü’min… 

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