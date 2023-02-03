Gerçekten Allah’a tevekkül ediyor muyuz?

“İmân tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dâreyni (iki dünya mutluluğunu) iktizâ eder.” (Sözler, s. 284.)

Padişah gibi en büyük makam sahibine teslim olmak, onun emri altına girmektir… Veya bir fabrikanın yüksek voltajlı şartele veya elektrik fişinin prize takılması gibi Allah’a teslimiyet ve güven, sonsuz güce dayanmak demektir. Bu da hem ahiret, hem de dünya mutluluğunu getirir.

Yalnız, “Tembelâne tevekkülden sakınınız.” (Münâzârât, s. 104.) Mesela, mealen, “İstişâre edip karar verdiğinde azmedip Allah’a güven ve ona tevekkül et” (Al-i İmrân, 159) dendiği gibi. Şöyle düşünelim: İşinizin hallolması için padişaha teslim oldunuz ve güvendiniz. Meseleyi de arz ettiniz. İşte ardından padişahın emrindeki adamlara müracaat etmek, işinin hallini onlardan istemek gerçek tevekkül, değildir! Bilakis tevekkülsüzlük, güvensizliktir. Biz sözümüzle “tevekkül ediyorum!” diyoruz, ama, gerçekten ediyor muyuz?

Hakiki tevekkül eden ile etmeyen şu fıkradaki gibidir: Temel sahildeki uçurumdan düşer, ortada bir dala yapışır! “Kimse yok mi, kimse yok mi?” diye yardım ister. Bir müddet sonra hatiften bir ses duyar: “Ben senin Rabbinim, kendini suya bırak, seni kurtaracağım!” Temel: “Başka kimse yok mi, başka kimse yok mi?” Bu tam iman, teslim ve tevekkül, güven değil…

“Tevekkül eden ve etmeyenin misâlleri, şu hikâyeye benzer: ‘Vaktiyle iki adam, hem bellerine, hem başlarına ağır yükler yüklenip, büyük bir sefineye bir bilet alıp girdiler. Birisi, girer girmez yükünü gemiye bırakıp, üstünde oturup, nezâret eder; diğeri hem ahmak, hem mağrur olduğundan, yükünü yere bırakmıyor. Ona denildi: “Ağır yükünü gemiye bırakıp rahat et.” O dedi: “Yok, ben bırakmayacağım. Belki zâyi olur. (...)” Yine ona denildi: “Bizi ve sizi kaldıran şu emniyetli sefine-i sultaniye daha kuvvetlidir, daha ziyâde iyi muhâfaza eder. Belki başın döner, yükün ile beraber denize düşersin. Hem, gittikçe kuvvetten düşersin. Şu bükülmüş belin, şu akılsız başın, gittikçe ağırlaşan şu yüklere tâkat getiremeyecek. Kaptan dahi, eğer seni bu halde görse, ya divânedir diye seni tard edecek, ya ’Hâindir, gemimizi ittiham ediyor, bizimle istihzâ ediyor, hapis edilsin’ diye emredecektir… İşte ey tevekkülsüz insan! Sen de bu adam gibi aklını başına al, tevekkül et. Tâ bütün kâinatın dilenciliğinden ve her hâdisenin karşısında titremekten ve hodfüruşluktan ve maskaralıktan ve şekàvet-i uhreviyeden ve tazyikàt-ı dünyeviye hapsinden kurtulasın. (Sözler, s. 284-285.)