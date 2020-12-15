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15 ARALIK 2020 SALI - YIL: 51

Göreceli durumlar ve ahlâkî normlar

Ali FERŞADOĞLU
15 Aralık 2020, Salı
İslâmiyete göre nisbî/göreceli ve lokal haslet, hayır, fazilet ve ahlâkî değerler var.

Kimin, nerede, ne zaman, nasıl davranması gerektiğine dair cihanşumûl/evrensel temel ahlâkî kaideleri de anlatabilirsiniz.  

Zaten ahlâk ve fazîlete dâir hayırlar veya olumsuzluklar ferd, cinsiyet, sınıf, cemiyet, zaman ve mekâna göre farklılıklar arz eder ve her yerde uyarlanabilirlik özelliği taşırlar.  

İşte Bediüzzaman’ın da farkı burada. Ortaya koyduğu bu nisbî, göreceli, izafî ahlâkî değer, haslet ve hayırları toplumun her katmanından örnekler verir. 

Öyle ahlâkî normlar, öyle yaklaşımlar vardır ki, nisbidir, görecelidir. Bunlar, “Neviden nev’e geçtikçe değişir. Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır. Mahalden mahalle tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır. Cihet muhtelif olsa muhtelif olur. Fertten cemaate, şahıstan millete çıktıkça mâhiyeti değişir.” (Bediüzzaman Said Nursî, Sünûhat, s. 19) 

Neviden nev’e geçtikçe değişir: Nev’i kelimesi cins, tür anlamına gelir. “Nev” kelimesi, “çeşit, cins, tür” şeklinde tanımlanır. İnsan nev’i, hayvan nev’i, bitki nev’i derken bunların cins ve türleri kast edilir.  

Evet, bir durum ve bir tarz, “Neviden nev’e geçtikçe değişir.” Meselâ, giyinme, tesettür yönünden ele alırsak hayvan nevinde giyinmek şart değildir, onlarda tesettürsüzlük de gayri ahlâkî değildir. Ama, insanoğlunda giyinmek, tesettüre girmek farzdır, tesettürsüzlük ise gayr-i ahlâkîdir.  

Sınıftan sınıfa nâzil oldukça ayrılır: Sınıf: Bir toplumda, aynı görevi yapan, aynı menfaati sağlayan, aynı şartlarda yaşayan büyük insan grubu, klâs. Veya okul sınıfını düşünürsek, ilköğretimde birinci sınıf ile beşinci sınıflara veya liselilere verilecek derslerin mahiyeti dozajı aynı değildir.  Âlimler sınıfı ile avam sınıfına hitap da aynı olamaz.   

Mahalden mahalle tebdil-i mekân ettikçe başkalaşır: Mahal, yer, yöre bölge demektir. Meselâ, sıcak bölgelerde, ekvator kuşağında, çöl şartlarında yaşayan veya kar sporları yapan erkeklerin sürme sürmeleri sünnettir. Ama, normal iklimlerde, şehir veya köy hayatında erkeklerin sürme sürmesi hafif meşrepliğe işarettir.  

Sıcak iklimlerde, çölde ince, beyaz fistan giymek Sünnettir. Soğuk iklimlerde, Kuzey kutbuna yakın yerlerde fistan giymek tıbben haramdır, tehlikelidir.   

Bir vali, makamında ciddî, evinde mütevazi olur. 

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