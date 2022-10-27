Hakiki dindarlar asla haksızları destekleyemez

Bir kardeşimiz, Bediüzzaman, “Mardin cihetlerinde, beni hakka irşad eden bir zata rast geldim.

Siyasetteki muktesid mesleği bana gösterdi.’ (Beyanat ve Tenvirler, s. 105.) cümlesinde geçen “siyasette muktesid meslek” nedir?” diye sordu.

Meslek yol, usul, prensip, metot, sistem demektir. Muktesid meslek, psiko-sosyal hayatın tabakalarını ihâtâ eden genel bir prensiptir. Namazın her rekatında tekrarladığımız Fatiha’da geçen “sırât-ı müstakîm”in siyasete yansıması, “denge/vasat” yol ve hayatı dengeli yaşamaktır.

Sırât-ı müstakim ise, “kevve-i gadabiye, kuvve-i şeheviye, kuvve-i akliyenin, “şecaat, iffet, hikmetin mezcinden ve hülâsasından hâsıl olan adl ve adâlete işarettir.” (İşaratü’l-İ’caz, s. 29.) Yani, üç temel duygunun “ifrat ve tefrit”, aşırılıklardan uzak, “vasat/denge” durumudur. Resûl-i Ekrem (asm), hayatının her safhasında i’tidal ve istikamet üzerine gitmiş, zulüm ve zulümat olan ifrat ve tefritten içtinab etmiştir. (11. Lem’â.) “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol” İlâhi emrinin muktezası olan bu âyet-i kerime için, “Hûd Sûresi beni ihtiyarlattı” buyurmuşlardır.

Âzâmi mertebede istikametli ve âdil olmayı iktiza eden bu tavır, “Hududda istikamet” olarak da tâbir edilmiştir. (13. Lem’â ve 1. Şûa) “Siyasetteki muktesit meslek” ise, siyasette de Muktesid ve Hakim ismleri üzere harekettir. Yani, içtimai, siyasi hayatta ifrat ve tefritten uzak, adil, dengeli/vasat yolu takip etmektir.

Siyasette i’tidâlli, istikametli yol tercih edilirken, hak olan kendi mesleğinin hukuku da korunmalı ve “Vâcip/farz olan hakkın iltizamı/hakka taraf olma” da sağlanmalı.” (21. Söz) Haktan, haklıdan yana olmalı, tarafgir olmamalı. Bediüzzaman, “siyasette muktesit mesleği”, II. Abdülhamid üzerinde de uygular: Şahsını çok sever, “veli ve şefkatli Sultan” der ve “mecbur” da kalsa “zayıf istibdat” yaptığını söyler. (Eski Said Dönemi Eserleri, s. 122.) Yani, “siyasette muktesit mesleğe” göre ya “Ulu Hakan” veya “Kızıl Sultan” değil, “hafif istibdat uygulayan”, ancak, “şefkatli ve veli bir padişah!” Keza, Bediüzzaman, “Peygambere tâbi olmayıp zulmedenler, padişah da olsalar haydutturlar” diye kararlılıkla baskıya, diktaya karşı çıkar. Bu zaviyelerden baktığımızda “muktesit meslek”, hürriyet/meşrutiyet/cumhuriyet, yani, adalet esasları üzerine bina edilmiştir:

“Her ne öğrendimse, üstâdımız olan meşrûtiyetten öğrendim” (Münâzârât:16) Ve şöyle tarif eder: “Cumhuriyet ki, adâlet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten Kuvvetler ayrılığı prensibi) ibarettir.” (Divan-ı Harb-i Örfi: 65) İşte müceddidi siyasetin ana parametresi: Muktesit meslek!..

Hakiki dindarlar ve özellikle Nurcular asla haksızlık yapanları destekleyemez!