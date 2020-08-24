Hakkın hatırını âli tutmak

Kâinat çapında bir dâvânın, yani, “i’la-i Kelimetullahın” yani, dini yücelten bir hakikatin müntesipleri değil miyiz?

Biz; hakkı, hakikati, doğruyu her zaman ve şartta söylemeyi, adaleti ile hukukun üstünlüğünü esas almayı, masum ve mazlumları müdafaa etmeyi başkaları yanımızda olsun diye söylemeyiz, söyleyemeyiz.

Bunu yapmak Müslümanlığımızın ve Nur Talebesi olmamızın gereğidir.

Zira, “Hakkın hatırı âlidir; hiçbir hatıra fedâ edilmemek gerektir. Fakat şu hüsn-ü zannınızı kabul etmem. Zira bir müfside, bir dessasa hüsn-ü zan edebilirsiniz. Delil ve âkıbete bakınız.” der. (Bediüzzaman Said Nursî, Münâzarât, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 1999, s. 119)

Öyle ise, konuşmalarımız, yazılarımız, kitaplarımız, çalışmalarımız, fiillerimiz, hareketlerimiz, hatta sazımız sözümüz bunun üzerine olmalı.

Müstebit bir zihniyete sahip olan Kemalistlerle, ifsat komiteleriyle mücadeleyi dirayetle, “metanet, sebat, sadâkat ve istikametle” yürütmek zorundayız…

Şimdiye kadar ateş hattında hizmet eden Nur Talebelerine olduğu gibi, Yeni Asya cemaatinden en küçük bir ferdine de, sair gruplarımız ve Müslümanlara da, hatta başka dinden olan mâsum insanlara da sahip çıkmamız boynumuzun borcu değil mi?

Bu zahiren onlara sahip çıkmak gibi görünüyor, ama aslında Risale-i Nur’a, şahs-ı maneviye, dâvâmıza sahip çıkmaktır.

Her baskı, zorluk ve sıkıntıya karşı Üstadımız gibi şöyle haykırmalıyız:

“Saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, bu hizmet-i imaniyeden çekilmem.” “Dünyayı başıma ateş yapsanız, hakikat-i Kur’âniyeye fedâ olan bu başı zındıkaya eğmem.” (Bediüzzaman, Tarihçe-i Hayat, s. 701)

İşte Yeni Asya, böyle bir yolun yolcusu ve Risale-i Nur’un medyadaki dilidir.

