"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Hangi maddesi İslâma ters?

Ali FERŞADOĞLU
26 Ekim 2022, Çarşamba
AB (Avrupa Birliği) Temel Haklar Beyannamesini (anayasasını) inceleyenler bu maddelerin İslâma uygun olduğunu görür.

(Şu adresten ulaşılabilir: https://www.avrupa.info.tr/ tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708.)

Bir sefer, baştan ayağa yasaklarla dolu olan Kemalist darbeler anayasası değişecek! Devlet değil, vatandaş öncelenecek.

Şeffaflık olacak, istenilen bilgiye ulaşılacak! Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, yoksulluk önlenecek! Zira, “Meşrûtiyet (demokrasi) ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münâzarât, s. 39.) Asr-ı Saadet halifelerin sorgulanması gibi… 

Hak ve hürriyetler kemaliyle işleyecek. Konuşma hürriyetiyle herkes düşünce, din ve inancını tebliğ edebilecek! Adalet mekanizması rayına oturacak! “Cumhuriyet ki, adâlet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten (kuvvetin kanununla sınırlanmasından) ibârettir.” (Hutbe-i Şâmiye, 79)  

Demokratik hukuk devleti yerleşecek! Sayıştay, Danıştay ve Meclis tam işleyecek, murakabe edebilecekler! Kapalı kapılar ardında yağmalar olmayacak, vergiler yatırımlara yönelecek! Adâlet mekanizmasının problemini Danıştay eski Başkanı Doç. Dr. S. Selçuk şöyle dile getirmişti:  

Türkiye, yargı bağımsızlığı için bulduğu formül şudur: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu... Kurul bağımsız mı? Hayır! Çünkü, hiçbir ülkede Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda yoktur. Bizde hem bakan, hem müsteşar vardır. Kurulun üyelerini yürütme organının içinde yer alan cumhurbaşkanı seçmektedir. Yönetici vasıftaki kurulun işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır. Yargıçları bakanlık müfettişleri kontrol eder.” (Yeni Asya, 12 Mayıs 2001)  

AB ile görev, yetki, iptal ve itiraz yolları demokratik standartlara kavuşacak! Anayasanın 125/6 hükmü, idârî muhakeme yetkilerini kısıtlıyor. Ve “Meşrutiyet (demokrasi) ise, ‘Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Suresi, 159) ‘Ve emruhum şûra beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’ (Şûra Suresi, 38) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.”

Hangisi İslama ters? İşte AB: “Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa…” (Lem’alar, s. 119.) 

Bilhassa siz ey dindarlar; AB kriterlerini inceleyin; kıyaslayın; sizi aldatıp kandırmalarına müsaade etmeyin ve destekleyin! İç dinamikler müstebit sistemi değiştirmeye yetmiyor! 

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: Kolera salgını Suriye'de hızla yayılabilir

    Bu inanılmaz ciddi bir hata olur

    NATO, Rusya'yı ve İran'ı uyardı

    Ortak paydamız demokrasi ve hukuk

    Tek adam rejimi demokrasiyle aşılır

    Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi

    Akşener: AKP’nin adayı seçilemeyecek

    İklim değişikliğinin AB’ye bilançosu 145 milyar avro

    Nablus’ta olanlar savaş suçudur

    'Şüpheliler olay yerinde dolaşıyordu'

    Kılıçdaroğlu: Kavga değil huzur istiyoruz

    Mitinge zorla götürüldüler
    📷

    Hârika bir kudret-i Samedâniyeyi, lezzetli bir hayret ile seyrettik...

    İstanbul'daki trafik kazalarında son 10 yılın bilançosu

    WhatsApp'ta kesinti yaşandı - Meta sözcüsünden konuya ilişkin açıklama

    İslamofobiyi finanse eden ağlar ortaya çıkarıldı

    Rusya-Ukrayna savaşında 8 ay geride kaldı

    Roslyn Kasırgası Meksika'yı vurdu: 3 kişi öldü, eğitime ara verildi

    Nablus'ta 4 Filistinli daha İsrail tarafından öldürüldü - Ayrıca 2'si ağır 19 yaralı var!

    AYM'ye bireysel başvuru sayısı 450 bini geçti

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’deki istifalar
    Ahmet BATTAL

    Cemaat düşmanlığının karanlık yolu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gürsel Paşa nasıl geldi, nasıl gitti?
    Risale-i Nur'dan

    Hayat musibetlerle, hastalıklarla kemal bulur
    Cevher İLHAN

    Başörtüsünü sürekli suiistimal
    Mehmet AYNACI

    Roller değişiyor mu?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Hangi maddesi İslâma ters?
    Genel

    Hukuktan uzaklaşma yatırımları bitirdi
    Abdil YILDIRIM

    Bediüzzaman ve matbuat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.