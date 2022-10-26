Hangi maddesi İslâma ters?

AB (Avrupa Birliği) Temel Haklar Beyannamesini (anayasasını) inceleyenler bu maddelerin İslâma uygun olduğunu görür.

(Şu adresten ulaşılabilir: https://www.avrupa.info.tr/ tr/avrupa-birligi-temel-haklar-bildirgesi-708.)

Bir sefer, baştan ayağa yasaklarla dolu olan Kemalist darbeler anayasası değişecek! Devlet değil, vatandaş öncelenecek.

Şeffaflık olacak, istenilen bilgiye ulaşılacak! Yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet, yoksulluk önlenecek! Zira, “Meşrûtiyet (demokrasi) ile sû-i istimâlâtın ekser yolları münsed (setlenmiş, kapalı) olur; istibdatta ise açıktır.” (Münâzarât, s. 39.) Asr-ı Saadet halifelerin sorgulanması gibi…

Hak ve hürriyetler kemaliyle işleyecek. Konuşma hürriyetiyle herkes düşünce, din ve inancını tebliğ edebilecek! Adalet mekanizması rayına oturacak! “Cumhuriyet ki, adâlet ve meşveret ve kanunda inhisar-ı kuvvetten (kuvvetin kanununla sınırlanmasından) ibârettir.” (Hutbe-i Şâmiye, 79)

Demokratik hukuk devleti yerleşecek! Sayıştay, Danıştay ve Meclis tam işleyecek, murakabe edebilecekler! Kapalı kapılar ardında yağmalar olmayacak, vergiler yatırımlara yönelecek! Adâlet mekanizmasının problemini Danıştay eski Başkanı Doç. Dr. S. Selçuk şöyle dile getirmişti:

Türkiye, yargı bağımsızlığı için bulduğu formül şudur: Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu... Kurul bağımsız mı? Hayır! Çünkü, hiçbir ülkede Adalet Bakanlığı Müsteşarı kurulda yoktur. Bizde hem bakan, hem müsteşar vardır. Kurulun üyelerini yürütme organının içinde yer alan cumhurbaşkanı seçmektedir. Yönetici vasıftaki kurulun işlemlerine karşı yargı yolu kapalıdır. Yargıçları bakanlık müfettişleri kontrol eder.” (Yeni Asya, 12 Mayıs 2001)

AB ile görev, yetki, iptal ve itiraz yolları demokratik standartlara kavuşacak! Anayasanın 125/6 hükmü, idârî muhakeme yetkilerini kısıtlıyor. Ve “Meşrutiyet (demokrasi) ise, ‘Veşavirhum fil-emri/Ve işlerde onlarla istişare et. (Al-i İmran Suresi, 159) ‘Ve emruhum şûra beynehum/Onların aralarındaki işleri istişare iledir.’ (Şûra Suresi, 38) âyet-i kerîmelerinin tecellîsidir ve meşveret-i şer’iyedir.”

Hangisi İslama ters? İşte AB: “Avrupa ikidir. Birisi, İsevîlik din-i hakikîsinden aldığı feyizle hayat-ı içtimaiye-i beşeriyeye nâfi san’atları ve adalet ve hakkaniyete hizmet eden fünunları takip eden bu birinci Avrupa…” (Lem’alar, s. 119.)

Bilhassa siz ey dindarlar; AB kriterlerini inceleyin; kıyaslayın; sizi aldatıp kandırmalarına müsaade etmeyin ve destekleyin! İç dinamikler müstebit sistemi değiştirmeye yetmiyor!