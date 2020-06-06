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6 HAZİRAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Hangi virüs daha tehlikeli?

Ali FERŞADOĞLU
06 Haziran 2020, Cumartesi 10:59
Koronavirüs ve sair mikroplardan korunmak için temizlik/hijyen kuralları, karantina, maske, sosyal/fizikî mesafe vs., her türlü tedbirlerimizi aldık, almaya devam ediyoruz değil mi? Zira, hızla yayılıyor ve özellikle yaşlıları, kronik hasta olanları götürüyor.

Peki, GDO’lu, haram gıda virüsü, mikrobu gibi tv, toplumu geren yalan haberler, gayr-i meşrû evlilik programları, diziler virüsü bulaşmıyor mu? İnternet, cep telefonu virüsü, mikrobu bulaşmıyor mu?Harama nazar, gıybet virüsü, mikrobu bulaşmıyor mu? Topluma biyolojik virüsler, mikroplar gibi ailelere de haram ve gayr-i ahlâkî virüsler enjekte edilmiyor mu?

Özellikle koronavirüsün getirdiği yüzde 46 fakirleşme ve ekonomik tahribat, ahlâksızlığı inanılmaz derecelerde patlatmayacak mı? 

Peki, kendimizi, çoluk-çocuğumuzu bu virüslerden, mikroplardan korumayacak mıyız?

“İfsat komiteleri” bilhassa mütedeyyin, ehl-i hizmete, gençlere, kadınlara virüsler yayıyor ve en eski, en mukaddes, en sağlam aile müessesesini de yıkmaya çalışıyor. 

Bediüzzaman teşhisiyle: “O planların en mühim bir esası, has, sebatkâr kardeşlerimizi soğutmak, fütur vermek, mümkünse Risale-i Nur’dan vazgeçirmektir. Bu noktada o kadar âcip yalanları ve desiseleri istimal ediyorlar ki… Hatta bazı genç talebelere, hevesatlarını tahrik için, bazı genç kızları musallat ediyorlar…” (Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, 109)

Diğer iki komite de şu: “Bu sene inzivâda iken ve hayat-ı içtimaiyeden çekildiğim halde, bazı Nurcu kardeş- lerimin ve hemşirelerimin hatırları için dünyaya baktım. Benimle görüşen ekserî dostlardan, kendi ailevî hayatlarından şekvâlar işittim. “Eyvah!” dedim. “İnsanın, hususan Müslümanın tahassungâhı ve bir nevi Cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmaya başlamış?” dedim. Sebebini aradım. Bildim ki, nasıl İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için, gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesâtıyla sefahete sevk etmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de, biçare nisâ taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki, bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor.” (Bediüzzaman, Lem’alar, s. 203)

O zaman bilhassa gençlerimizi ahlâkî bombardıman eden virüslerden, mikroplardan korumak için temiz ahlâk kurallarına uyarak fizikî temaslardan uzak kalmamız gerekmiyor mu?

Üstelik, koronavirüs dahil bütün mikroplar kısacık hayat-ı dünyeviyemizi tehdit eder; haram virüsler ebedî hayatımızı mahveder.

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