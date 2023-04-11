Hangi yüzle?

Bir cumhurbaşkanı ki, zaman zaman tekrarlıyor:

“15 sene önce (2003, yazıyla iki bin üç) evlerde fırın buzdolabı bulabiliyor muyduk?” Yani bunlar “Biz ürettik!” diyor! 25 yaşüstü milyonlar bilir ki ve Beyaz Eşya Sektörü raporu da der ki; “İlk beyaz eşya 1955 yılında İstanbul Sültüce’de, ilk yerli çamaşır makinesi 1959’da, ilk yerli buzdolabı 1960’da Başbakan Adnan Menderes zamanında üretildi. 1963’de ilk yerli fırın; 1974’de ilk yerli tam otomatik çamaşır makinesi... Öyle ise, ya söylediğinin farkında değil, ya bile bile gerçek dışı beyanda bulunuyor veya öyle inandığı için söylüyor! Her üç halde de durum vahim değil mi?!

Şu makamda ettiği hakaretlerden bazılarına bakar mısınız: “Sefil, zavallı, gafil, eşkıya, çürük, sürtük, siyasi eşkıya, terörist, sülük, haysiyetsiz, onursuz, zürriyetsiz, sanatçı müsveddesi…”

Dün, “Ne aldanan oldum, ne de aldatan!” derken, bugün, “Aldandım, aldatıldık, bizi aldattılar!” diyor! Yönetim, eğitim, adalet, dış politika, ekonomik modeli İslamiyetle taban tabana zıt olduğunu 20 senelik icraatıyla ortaya koymadı mı?

Bütün bunlar, başına buyrukluk, kural tanımazlık, tek bir yöneticinin toplumu baskı altında hak ve özgürlüğün bulunmadığı tek adam veya zümre yönetiminin sonuçları değil mi? Zira, meşveret, demokrasi, şeffaflık, sorgulama, parlamenter sistem, şura, kontrol mekanizmaları berhava edilmiştir!

Bankalar, büyük şirket ve taşeronları kazanıyor; millet fakirleşiyor! Erdoğan’ın “Bir Müslüman olarak ‘nas’lar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu” demesine rağmen faiz yüzde 36’ya dayandı. 2002’de 1,5 TL olan dolar 2023’te 20 TL. Vatandaş kuru soğana muhtaç edilmiş: 2002’de çeyrek altın 21 tl, bugün 1 kilo soğanın 20 lira! (Pazarda genç bir başörtülü bayan, “Soğanı ülkemiz üretiyor, onu 20 lira yapanlar Allah’tan bulsun!” diye beddua ediyordu!) Tarım üretimini bitirmedi mi? Rüşvet, yolsuzluk, iltimas ayyuka çakmadı mı?! “Tek yüzükle gelip” kaç milyon yüzükle devam edecek?! Milyonlar açlık sınırının altında; “komşusu açken yatan bizden değildir” hadis-i şerifi ne oldu?

Allahaşkına batırmadık ne bıraktılar ki, batırmak için tekrar seçilmek istiyorlar?! Hangi akıl, hangi vicdan oy verecek?! Bilhassa ey “Riyaset-i şahsiyenin katiyyen aleyhindeyiz!” (ESDE, Nutuk, s. 196.) diyen Bediüzzaman’a ittiba ettiğini söyleyenler!