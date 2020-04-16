“Hasbunellahu ve ni’mel-vekil” bize yetmiyor mu?

Her ne belâ ve musîbet olursa olsun, ilk önce ve her zaman düşünmemiz gereken şey şudur:

Biz bu fanî, geçici dünyaya imtihan olmaya geldik...

Herkes, olumlu-olumsuz herşeyle imtihan olmaktadır.

Siyasetçiler, idareciler de makam, mevki ve yetkileriyle imtihan olmaktadır.

Yönetilenler de imtihan olmaktadır.

Evet, başta iman, ibadet, tefekkür edip etmeme, Kur’ân ahlâkına uyup uymama ile imtihan edilmekteyiz.

Sayısız nimetlere, ikramlara teşekkür olan ubudiyetimizi yapıp-yapmamakla imtihandayız.

Anne-babamız, çocuklarımız, eşlerimiz, kardeşlerimiz, akrabalarımız, komşularımız, Müslümanlar ve bütün insanlık ile imtihandayız.

Mal, zenginlik-fakirlik, sağlık-hastalık vs ile imtihandayız.

“Dinimizi dünyamız için mi; yoksa dünyamızı dinimiz için mi seviyoruz?” sorusuyla da imtihandayız.

Her zaman, herkesle, siyaset dahil herşeyle imtihan ediliyoruz:

“Biz kullarımızı her zaman imtihan ederiz” (Mü’minûn Sûresi, 30.)

Koronavirus ile de, onun getirdiği sıkıntılarla, problemlerle de, getireceği sıkıntı ve kıtlıklarla da imtihan edilmekteyiz.

Çünkü, “Bu dünya imtihan ve tecrübe meydanı, teklif ve çalışma yeridir. İmtihan ve teklifin gereği, hakikatler perdeli kalıp tâ müsâbaka ile ve mücâhede ile Ebûbekirler en yüksek mertebeye çıksınlar ve Ebûcehiller esfel-i sâfiline girsinler.” (Bediüzzaman, Sözler, s. 179.)

Zira, mealen, “Andolsun ki, mallarınız ve canlarınız konusunda imtihana çekileceksiniz.” denmiştir. (Al-i İmran Sûresi, 186.)

İmtihanın sebebi de şöyle açıklanır: “Şu sırr-ı imtihan ve sırr-ı teklif iledir ki, ervâh-ı âliyenin elmas gibi cevherleri, ervâh-ı sâfilenin kömür gibi maddelerinden tasaffî eder, ayrılır. (Bediüzzaman, Sözler, s. 491.)

Peki, koronavirus ve sair musîbet ile belâlar geldiğinde ve kimileri bizi korkutarak hizmetlerimizden alıkoyduğunda ne yapmalıyız?

“İşte, ey kardeşlerim! Eğer ehl-i ilhâdın dalkavukları sizi korkutmakla kudsî cihad-ı mânevînizden vazgeçirmek için size hücum etseler, onlara deyiniz: ‘Biz hizbü’l-Kur’ân’ız (Kur’ân ordusundayız). “Şüphesiz ki Kur’ân’ı Biz indirdik; onu koruyan da elbette Biziz.” (Hicr Sûresi, 15:9.)-sırrıyla, Kur’ân’ın kalesindeyiz. (Kalede koruma altındayız.)

“Hasbunellahu ve ni’mel-vekil/Allah bize yeter; O ne güzel vekildir.” (Âl-i İmrân Sûresi, 3:173.)- etrafımızda çevrilmiş muhkem bir surdur. Binler ihtimalden bir ihtimalle şu kısa hayat-ı fâniyeye küçük bir zarar gelmesi korkusundan, hayat-ı ebediyemize yüzde yüz, binler zarar verecek bir yola bizi ihtiyarımızla sevk edemezsiniz.” (Bediüzzaman, Mektubat, s. 404.)