Hata eden kardeşlerimize nasıl davranmalıyız?

Hepimizi, “Nefis ve heva (arzularımız) ve his (duygusallığımız) ve vehim bazen aldatıyorlar.”1 Dolayısıyla hata eder, kusur ve günah işleriz. Benlik, enaniyet, tamah (mala karşı aç gözlük), hubb-u cah (menfaat, makam, mevki düşkünlüğü) ve dünyanın cazibedar şeylerinin” tuzaklarına düşeriz. Kimi kardeşlerimiz ağır kusur işleyenleri “uzaklaştırmak veya onlardan uzaklaşmak” gerektiğini söyler!

Oysa, aynı duruma kendileri düşse, “müsamahalı ve affedici” yaklaşılmasını ister! Trafik kazası geçiren veya batağa saplanana, “Sana arabayı hızlı sürme demedim mi, niye batağa düştün!” diye paylar, darbeler miyiz? Yoksa o sıkıntılı durumdan kurtarıp hastaneye mi götürürüz?

Unutmayalım, onlar da beşerdir, şaşabilir. Onlar da imtihana tabidir! Eğer hataları çevrelerine de zarar veriyorsa, şu yollar takip edilmeli:

-Evvela, işin doğrusu, “Vemâ ‘alâ-rrasûli illel-belâġ/ Peygamberin vazifesi yalnızca apaçık tebliğden ibarettir.”2 sırrınca anlatılmalı.

İki: Kardeşler, “Birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muavenet eder.”3

Üç: Bir yanlışlık ve sapma varsa “mihenge” vurup hatırlatmak; “Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışmak”4 gerekir.

Dört: “Mü’min kardeşinden sana gelen bir fenalığı bütün bütün ona verip onu mahkûm edemezsin. Çünkü, evvelâ kaderin onda bir hissesi var. Onu çıkarıp, o kader ve kazâ hissesine karşı rıza ile mukabele etmek gerektir.

“Saniyen, nefis ve şeytanın hissesini de ayırıp, o adama adâvet değil, belki nefsine mağlûp olduğundan, acımak ve nedamet edeceğini beklemek.

“Salisen, sen kendi nefsinde görmediğin veya görmek istemediğin kusurunu gör, bir hisse de ona ver. Sonra bâki kalan küçük bir hisseye karşı, en selâmetli ve en çabuk hasmını mağlûp edecek af ve safh ile ve ulüvvü cenaplıkla mukabele etsen, zulümden ve zarardan kurtulursun.”5

Beş: “Hasenâtı seyyiatına, sevâbı hatâsına tereccüh edenler, mağfiret ve affa müstehaktırlar.”5 Şu halde, o zamana kadarki iyilik ve hizmetlerini terazinin bir kefesine; ağır hata ve günahlarını diğer kefesine koyup neticeye göre muamele etmeli.

Dipnotlar:

1-Lem’alar, Enst./inter., s. 170.;

2-Ankebut Suresi, 18.;

3-Lem’alar, s. 164.; 4-Mektûbât, s. 254.;

5-Mektûbât, s. 257.; 6-Münâzârât, s. 13.