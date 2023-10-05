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5 EKİM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Hata eder, kusur işlersek ne yapmalıyız?

Ali FERŞADOĞLU
05 Ekim 2023, Perşembe
Beşeriz, şaşarız; Ahirzamanın son dilimi deccalizm/süfyanizmin dehşetli fırtınaları içinde fena halde savrulur, günah işleriz! Nefis, heva, insi ve cinni şeytanların tahrikiyle yanlışlar yaparız.

Tevbe bir silgidir; günahlarımızı sileriz. Zaten tevbe farzdır: “O’ndan mağfiret dile. Çünkü O, tevbeleri çok kabul edendir.”1 “Tevvab, Gaffar, Settar” gibi üç Esma-i Hüsna da direkt tevbe ve manevi temizliğe bakar. Bediüzzaman, tevbeye şöyle bir açılım getirir: “Senin, mânevî bir nedamet, gizli bir tevbe ve zımnî bir istiğfar hükmünde olan kusurunu bilmen ve o haslette haksız olduğunu anlaman, onun şerrinden seni kurtarır.”2 

Öte yandan unutmayalım ki, çirkin hal ve tavırlarımız, çirkin hareketlerimiz Müslümanlara, hatta dinimize mal edilecek! “Müslümanlar böyle olursa, dinleri de böyledir!” gibi mantıksız bir kıyasa sürükleriz ve hidayetlerine engel ve perde oluruz! Bu ağır bir sorumluluktur!

İçinde yer aldığımız aile, cemaat ve topluluğa karşı herhangi bir hata ve kusur işlediğimizde nasıl telafi edebiliriz? Risale-i Nur’un ortaya koyduğu şu prensibi esas almalıyız:  

“Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiaze eder (Allah’a sığınır). İstiaze eden, şeytanın şerrinden kurtulur. Kusurunu görmemek, o kusurdan daha büyük bir kusurdur. Ve kusurunu itiraf etmemek, büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse, o kusur kusurluktan çıkar. İtiraf etse, affa müstehak olur.”3  

Şöyle düşünmeliyiz: “Men dakka, dukka” (çalma kapımı, çalarlar kapını), yâni, “ne ekersen onu biçersin” kaidesince, kimi gıybet veya bilmeyerek iftira etmişsem işte beni gelip buldu! Şayet işin doğrusu anlatıldığı halde hata olduğunu itiraf etmez ve aynı kusuru sergilemeye devam edersek; bunun arkasında ya nefis, ya şeytan veya başka bir hile vardır! O zaman bize şöyle yaklaşılacaktır: “Zarara rızâsıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir’ kâide-i esâsiyesiyle şefkat hakkını ve merhamet liyâkatini kendilerinden selb etmişler.”4 

Dipnotlar: 

1-Nasr Suresi, 3.; 

2-Mektûbât, Enst./intr., s. 258.; 

3-Lem’alar, Enst./inter., s. 91. 

4-Kastamonu Lâhikası, Enst./inter, s. 84. 

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